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«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

17.12.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 декабря в Минске подвели итоги конкурса по освещению в СМИ Целей устойчивого развития. Лучших журналистов определили в семи номинациях: социальная, экономическая тематики, гендерная, молодежная, детская проблематики, общественные и деловые инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Среди победителей и наша коллега Ирина Недобоева. Высокую оценку получил ее сюжет о сельчанах, которые не только не собираются менять свою прописку на городскую, но и стремятся возродить родное село, подпитывая его новыми проектами. Так в деревне Могилевской области варят сыр по старинным рецептам, а рядом учат валять валенки, как и столетия назад. Создали также мобильное приложение – веломаршрут по агроусадьбам, чтобы привлечь туристов.

«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Ирина Недобоева, корреспондент:
Просто я его показала так, как я вижу. Как я вижу простых людей, как я вижу то, что в деревнях часто люди переживают за то, что вымирают деревни, что все меньше становится людей. На самом деле там, где люди хотят возродить свою деревню, они ее возрождают.

Есть устойчивое развитие, есть желание у людей жить, развиваться. Начинается это все с малого и заканчивается глобально нашей всей страной, вот отсюда и номинация «Экономическое развитие».

На самом деле это работа нашей большой команды телеканала СТВ.

«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Истории простых людей, конкретные проекты и есть реализация Целей устойчивого развития. Как привлечь к проблематике своих зрителей и читателей? На эту тему сегодня развернулась разносторонняя дискуссия. Ведь сохранение тех же экосистем – в руках каждого из нас. Достаточно начать сортировать мусор или меньше использовать пластик. Активнее к работе координаторы намерены подключить регионы. Ожидается также, что в 2020 году Минск станет площадкой для форума по Целям устойчивого развития для стран ЕАЭС.

«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы как-то долго пытались понять, что же на белорусской площадке Целей устойчивого развития. И, мне кажется, в 16-й цели – «Устремленность к миролюбивому обществу» – создание таких площадок, которые позволяют объединиться различным силам общественным. В этом плане большую роль играют отечественные масс-медиа. И мы благодарны всем журналистам, которые приняли участие в конкурсе.

«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению ЦУР:
Максимум внимания будет уделяться регионам, работе наших региональных групп, которые тоже входят в архитектуру национального развития. Конечно же, мы очень хотим, чтобы прошел, опять-таки, большой массовый форум по целям устойчивого развития, по опыту по данному направлению.

«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР

Три года назад страны – участники ООН приняли глобальный документ, определили цели устойчивого развития до 2030 года. Это список из 17 позиций. Все они взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и качества жизни. К проекту присоединились без малого 200 государств, в том числе и наша страна. Но именно в Беларуси, отмечают международные эксперты, работает комплексный подход.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Александр Карлюкевич, Марианна Щеткина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 декабря в Минске подвели итоги конкурса по освещению в СМИ Целей устойчивого развития. Лучших журналистов определили в семи номинациях:...
 
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