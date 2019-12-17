|
«Показала так, как я вижу». Корреспондент СТВ Ирина Недобоева получила награду за освещение ЦУР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 декабря в Минске подвели итоги конкурса по освещению в СМИ Целей устойчивого развития. Лучших журналистов определили в семи номинациях: социальная, экономическая тематики, гендерная, молодежная, детская проблематики, общественные и деловые инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди победителей и наша коллега Ирина Недобоева. Высокую оценку получил ее сюжет о сельчанах, которые не только не собираются менять свою прописку на городскую, но и стремятся возродить родное село, подпитывая его новыми проектами. Так в деревне Могилевской области варят сыр по старинным рецептам, а рядом учат валять валенки, как и столетия назад. Создали также мобильное приложение – веломаршрут по агроусадьбам, чтобы привлечь туристов.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Есть устойчивое развитие, есть желание у людей жить, развиваться. Начинается это все с малого и заканчивается глобально нашей всей страной, вот отсюда и номинация «Экономическое развитие».
На самом деле это работа нашей большой команды телеканала СТВ.
Истории простых людей, конкретные проекты и есть реализация Целей устойчивого развития. Как привлечь к проблематике своих зрителей и читателей? На эту тему сегодня развернулась разносторонняя дискуссия. Ведь сохранение тех же экосистем – в руках каждого из нас. Достаточно начать сортировать мусор или меньше использовать пластик. Активнее к работе координаторы намерены подключить регионы. Ожидается также, что в 2020 году Минск станет площадкой для форума по Целям устойчивого развития для стран ЕАЭС.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Марианна Щеткина, национальный координатор по достижению ЦУР:
Три года назад страны – участники ООН приняли глобальный документ, определили цели устойчивого развития до 2030 года. Это список из 17 позиций. Все они взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и качества жизни. К проекту присоединились без малого 200 государств, в том числе и наша страна. Но именно в Беларуси, отмечают международные эксперты, работает комплексный подход.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 17 декабря в Минске подвели итоги конкурса по освещению в СМИ Целей устойчивого развития. Лучших журналистов определили в семи номинациях:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)