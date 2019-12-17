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Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве

17.12.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Манифестации у здания Верховной рады начались днем 17 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве

Украинцы выступают против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который был принят в первом чтении 13 ноября. Мирный митинг перерос в беспорядки после того, как силовики не дали демонстрантам установить перед парламентом палатки.

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве

Между сотрудниками полиции и митингующими завязалась драка с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, палок и пиротехники. В результате различные ранения получили несколько десятков человек. Около 30 активистов задержаны.

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве

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Новости Украины. Манифестации у здания Верховной рады начались днем 17 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинцы выступают против...
 
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