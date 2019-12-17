Отчеты районного руководства перед населением

Источник материала: Ивьевский край

17 декабря районное руководство отчитывалось перед населением по вопросу социально-экономического развития района за прошедший период 2019 года.

Председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак встретился с трудовым коллективои КСУП " Баума", первый заместитель председателя Виталий Станиславович Милюнец - с населением Юраатишковского сельсовета, заместитель председателя Инна Васильевна Тарасова - с коллективом ООО " Фориния", заместитель председателя Лидия Войтеховна Носуль - с населением Трабского сельсовета. Председатель районного Совета депутата отчитался перед населением Субботникского сельсовета.

Представители районного руководства ответили на поступившие от населения вопросы, которые касались социально- экономического развития района в целом, а также озвучили свои просьбы и предложения по актуальныхм вопросам в жизнеобеспечении на административных территориях, где проходили встречи.