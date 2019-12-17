ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отчеты районного руководства перед населением

18.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

17 декабря районное руководство отчитывалось перед населением по вопросу социально-экономического развития района за прошедший период 2019 года.

Председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак встретился с трудовым коллективои КСУП " Баума", первый заместитель председателя Виталий Станиславович Милюнец - с населением Юраатишковского сельсовета, заместитель председателя Инна Васильевна Тарасова - с коллективом ООО " Фориния", заместитель председателя Лидия Войтеховна Носуль - с населением Трабского сельсовета. Председатель районного Совета депутата отчитался перед населением Субботникского сельсовета.
Представители районного руководства ответили на поступившие от населения вопросы, которые касались социально- экономического развития района в целом, а также озвучили свои просьбы и предложения по актуальныхм вопросам в жизнеобеспечении на административных территориях, где проходили встречи.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 декабря районное руководство отчитывалось перед населением по вопросу социально-экономического развития района за прошедший период 2019 года. Председатель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлены планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год по Волковысскому району
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика