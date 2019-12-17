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День подписчика на «Заводе «Модуль»

18.12.2019 09:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

проходит ежеквартально.

День подписчика на «Заводе «Модуль»

– Это мероприятие на высоком организационном уровне всегда помогает провести заместитель директора по производству Вадим Нагарнович, – рассказывает почтальон второго почтового отделения Ольга Жагунь. – Доброжелательные, открытые заводчане подписываются на районную газету «Савецкае Палессе», областные и республиканские издания. Я же во время оформления квитанций стараюсь рассказать людям о нововведениях в средствах массовой информации, предложить новые печатные издания, рассказать об услугах, которые сегодня оказывают почтовые отделения района.

К слову, подписаться на «СП» можно будет до 30 декабря как на почтовых отделениях, так и в редакции газеты.

День подписчика на «Заводе «Модуль»

– Районка – это актуальная информация о жизни района, – продолжает Ольга Михайловна, – материалы о наших земляках, советы, консультации.

Одним словом, это издание, которое позволяет быть в курсе последних событий и должно быть в каждом доме.

День подписчика на «Заводе «Модуль»

Текст Галины НИКОЛАЕВОЙ.

Фото Аллы Петлицкой


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проходит ежеквартально. – Это мероприятие на высоком организационном уровне всегда помогает провести заместитель директора по производству Вадим Нагарнович, –...
 
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