Брестские дальнобойщики, которым не досталось польских «дозволов», провели забастовку на трассе М1

Источник материала: Tut.by

18 декабря брестские перевозчики, которым не досталось польских «дозволов», провели небольшую забастовку — и проехали колонной по трассе М1 в районе Каменецкого кольца под Брестом.





Что происходит?

Владельцы небольших фирм и ипэшники, которые занимаются автомобильными грузоперевозками и ездят в основном в Польшу, столкнулись с серьезной проблемой . Минтранс не выдал им «дозволы» — разрешения на проезд по польской территории. Проблема, по некоторым данным, коснулась около 400−600 мелких фирм-перевозчиков. В БАМАП уверяют, что «делили» все честно, беда в том, что Польша не хочет давать белорусской стороне больше разрешений на перевозки грузов.

«Дозвол» — так на языке дальнобойщиков называется разрешение на проезд по территории иностранного государства. Транспортные ведомства разных стран договариваются и обмениваются между собой определенным количеством разрешений, а потом уже каждая страна распределяет их между своими перевозчиками. Бланки разрешений проверяют при прохождении границы. «Дозвол» повторно использовать нельзя, если только проскочить без отметок или не заполнять его, но это может повлечь штраф в несколько тысяч евро.

«Дозволы» распределяют по специальной формуле. Учитывается в в том числе и выручка перевозчика от международных автоперевозок грузов на одну грузовую машину. По условиям распределения двусторонних/транзитных разрешений Польши на первый квартал 2020 года объем выручки перевозчика должен был быть не меньше 41 799 рублей на один автомобиль за отчетный период январь — сентябрь 2019 года.

В БАМАП нам поясняли, что предусмотрены единые подходы при распределении разрешений вне зависимости от того, к какой категории относится автомобильный перевозчик — юрлицо или индивидуальный предприниматель, малое или среднее предприятие.

В Минтрансе заявили : пересматривать количество разрешений на первый квартал не будут. Также не будут давать и дополнительные. Однако по итогам первого полугодия посмотрят, сколько разрешений перевозчики использовали. Возможно, в третьем квартале распределение «дозволов» отменят. В апреле 2020 года с польской стороной снова будут вести переговоры об увеличении квоты на «дозволы».

Перевозчикам, которым не досталось «дозволов» или их оказалось мало, в Минтрансе посоветовали осваивать новые направления, например Россию и Украину.

«Мы приехали за справедливостью»

18 декабря брестские дальнобойщики вышли на забастовку. Их цель — добиться справедливого распределения польских «дозволов». Забастовка продлилась около 10 минут, и ее участники разъехались.

В акции принимали участие несколько десятков автомобилей: грузовых и легковых, к протесту присоединились мелкие перевозчики Бреста. К 10.00 участники собрались на заправке «Белоруснефть» на трассе М1. Позже водители проехали колонной к Каменецкому кольцу. Автомобили проехали несколько кругов по кольцу с включенной аварийкой на низкой скорости в крайней правой полосе. За это время на въезде на кольцо со стороны улицы Радужной образовался небольшой затор, а на кольцо выехали два экипажа ГАИ.





После проезда колонны водители вернулись на заправку, чтобы обсудить дальнейшие планы.

— Сейчас мы готовим письмо в Минтранс и Совмин — о том, что система распределения «дозволов» нарушает условия равенства ведения бизнеса и антимонопольное законодательство. Хотим добиться отмены октябрьского приказа Минтранса о распределении «дозволов», — говорит перевозчик Андрей.

Брестские дальнобойщики жалуются на то, что их лишают работы и хлеба.

— Да, мы маленькие [перевозчики], но тоже хотим есть и жить, у нас тоже есть семьи, которые не отличаются от семей тех, кому «дозволы» — и возможность работать и зарабатывать — дали. А Минтранс своим приказом лишил нас хлеба.

У перевозчика из Бреста Игоря одна машина — и ноль «дозволов». Говорит, раньше фур было четыре, но после двух инфарктов сил все меньше.

— Как и все перевозчики малого бизнеса, я приехал за справедливостью. Мы хотим отмены системы распределения разрешений. Считаем ее неправильной. Мы все одинаковые, и все хотим равных условий работ. Мне не выдали ни одного «дозвола», не знаю, куда отправлять машины. Минтранс говорит: «Ищите новые направления», но все ниши заняты. Как мне к пенсии начинать с нуля?

Сегодня в Минске планируется встреча дальнобойщиков с представителями Минтранса — будут обсуждать все те же «дозволы».