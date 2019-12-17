О безопасности в детских дошкольных учреждениях

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках месячника пожарной безопасности начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско провел встречи безопасности в трудовых коллективах детских дошкольных учреждений ГУО «Ясли-сад №1 г. Фаниполь» и ГУО «Ясли-сад №3 г. Фаниполь».

Максим Валерьевич рассказал педагогическому составу учреждений оперативную обстановку с пожарами в районе, привел случаи чрезвычайных ситуаций. Рассказал присутствующим основные причины пожаров и дал рекомендации, как их избежать. Напомнил коллективам действия при возникновении чрезвычайных ситуаций, алгоритм использования первичных средств пожаротушения. Не остался без внимания вопрос недопустимости оставления малолетних детей без присмотра.

Не забыл спасатель и о правилах поведения в зимний период, объяснив присутствующим об опасных пиротехнических средствах, правилах их использования и действиях при получении травм, а также об опасности выхода на лед, правилах поведения в гололед и как осуществлять украшения новогодней елки.

В завершении беседы Максим Валерьевич ответил на поступившие вопросы и оставил на память наглядно-изобразительную продукцию в которой можно подчеркнуть множество полезной информации.















