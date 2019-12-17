ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пять продуктов, которые я не ем»

18.12.2019 12:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главред проекта «Зожник» Максим Кудеров написал о том, что он сам не ест и почему. «Умеренность и разнообразие — универсальный рецепт ЗОЖ, но некоторые продукты есть смысл совсем исключить из типичного рациона», — считает он.


Фото: unsplash.com

— Вот короткий список из продуктов, от которых я отказался почти на 100%. То есть их нет в моем типичном рационе (но и от случайного одноразового «укуса» этих продуктов вампиром не стану).

Колбаса и сосиски

Помню, в детстве я обожал колбасу, почти любую. Особенно — докторскую или сосиски. С возрастом интерес переместился в сторону ветчины и копченой. С началом посещения Европы — в сторону колбасы, богатой мясом. А по мере редактирования статей на «Зожнике» интерес к колбасе исчез полностью. Колбаса — это переработанные мясопродукты обычно низкого качества, с ворохом наполнителей, сравнительно бедные белком и нутриентами да еще и по цене, превосходящей мясо того же веса.

И последний аргумент: колбаса, сосиски, ветчина, бекон — канцерогенны, повышают риски рака.

Магазинная выпечка

Трансжиры — продукт, которым не без оснований пугает ВОЗ и рекомендует не превышать 1% в суточном рационе… То есть, не более 2 граммов в день для среднего человека.

Так вот в выпечке самый дорогой ингредиент — это сливочное масло. Поэтому, собственно, само сливочное масло в недорогой магазинной выпечке обычно заменяют на более дешевые аналоги — то есть маргарины. В зависимости от производителя в маргаринах может содержаться от 0 до 20 г трансжиров на 100 г. И тут вряд ли всегда будет везти.

Майонез

Его величество символ нездоровой еды. По своей сути, майонез — это почти на 80% подсолнечное масло, плюс яичные желтки, горчица и разные специи. Да, можно есть майонез и не полнеть, если он помещается в вашу норму калорий, но зачем заполнять ее этим калорийным соусом, если можно потратить эти же калории с наилучшим эффектом для удовольствия (и здоровья).

Йогурты с консервантами и сухим молоком

Есть такие густые дешевые йогурты, состав которых как бы намекает — не спеши, подумай еще: дикрахмалфосфат оксипропилированный, дикрахмаладипат ацетилированный, сыворотка сухая молочная, пищевой желатин, глюкозно-фруктозный сироп, сахар и прочие ингредиенты. Уверен, что с точки зрения науки и надзорных органов эти ингредиенты безопасны. Но вместо этого набора достижений химическо-пищевой промышленности я предпочитаю просто кефир 1% с ложкой сахара.

Конфеты

Так вышло, что для моего мозга конфеты не привлекательны, в супермаркете эти ряды для меня — белое пятно. Соотношение удовольствия / калорийности / почти полного отсутствия полезных веществ в конфетах никуда не годится — и это сделало их для меня не вкусными.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главред проекта «Зожник» Максим Кудеров написал о том, что он сам не ест и почему.
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют и криптовалют на сегодня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика