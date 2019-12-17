«Пять продуктов, которые я не ем»

Источник материала: Tut.by

Главред проекта « Зожник » Максим Кудеров написал о том, что он сам не ест и почему. «Умеренность и разнообразие — универсальный рецепт ЗОЖ, но некоторые продукты есть смысл совсем исключить из типичного рациона», — считает он.



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— Вот короткий список из продуктов, от которых я отказался почти на 100%. То есть их нет в моем типичном рационе (но и от случайного одноразового «укуса» этих продуктов вампиром не стану).

Колбаса и сосиски

Помню, в детстве я обожал колбасу, почти любую. Особенно — докторскую или сосиски. С возрастом интерес переместился в сторону ветчины и копченой. С началом посещения Европы — в сторону колбасы, богатой мясом. А по мере редактирования статей на «Зожнике» интерес к колбасе исчез полностью. Колбаса — это переработанные мясопродукты обычно низкого качества, с ворохом наполнителей, сравнительно бедные белком и нутриентами да еще и по цене, превосходящей мясо того же веса.

И последний аргумент: колбаса, сосиски, ветчина, бекон — канцерогенны, повышают риски рака.

Магазинная выпечка

Трансжиры — продукт, которым не без оснований пугает ВОЗ и рекомендует не превышать 1% в суточном рационе… То есть, не более 2 граммов в день для среднего человека.

Так вот в выпечке самый дорогой ингредиент — это сливочное масло. Поэтому, собственно, само сливочное масло в недорогой магазинной выпечке обычно заменяют на более дешевые аналоги — то есть маргарины. В зависимости от производителя в маргаринах может содержаться от 0 до 20 г трансжиров на 100 г. И тут вряд ли всегда будет везти.

Майонез

Его величество символ нездоровой еды. По своей сути, майонез — это почти на 80% подсолнечное масло, плюс яичные желтки, горчица и разные специи. Да, можно есть майонез и не полнеть, если он помещается в вашу норму калорий, но зачем заполнять ее этим калорийным соусом, если можно потратить эти же калории с наилучшим эффектом для удовольствия (и здоровья).

Йогурты с консервантами и сухим молоком

Есть такие густые дешевые йогурты, состав которых как бы намекает — не спеши, подумай еще: дикрахмалфосфат оксипропилированный, дикрахмаладипат ацетилированный, сыворотка сухая молочная, пищевой желатин, глюкозно-фруктозный сироп, сахар и прочие ингредиенты. Уверен, что с точки зрения науки и надзорных органов эти ингредиенты безопасны. Но вместо этого набора достижений химическо-пищевой промышленности я предпочитаю просто кефир 1% с ложкой сахара.

Конфеты

Так вышло, что для моего мозга конфеты не привлекательны, в супермаркете эти ряды для меня — белое пятно. Соотношение удовольствия / калорийности / почти полного отсутствия полезных веществ в конфетах никуда не годится — и это сделало их для меня не вкусными.