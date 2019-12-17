ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не просто колбаса. Сколько «Е» содержится в самой обычной «докторской»

18.12.2019 14:33 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Не просто колбаса. Сколько «Е» содержится в самой обычной «докторской»
Фото из открытых источников

В колбасе высшего качества, купленной в магазине формата «возле дома» в Минске, мы насчитали 11 разных «ешек». Вместе с врачом и диетологом Надеждой ЛИТВИНОВОЙ-ГРАЗИОН разбираемся, какие именно функции пищевые добавки выполняют в продукте и стоит ли их опасаться.

Миф из СССР: варёная колбаса делается из туалетной бумаги. Он возник потому, что в состав продукта добавляли целлюлозу. Спустя десятилетия мало что изменилось.

Не просто колбаса. Сколько «Е» содержится в самой обычной «докторской» «Если бы в СССР колбасу завезли по 2,20, огромная очередь выстроилась бы»

Так, в «докторской» колбасе (название мы оставим за скобками), которую производит одно из белорусских предприятий, есть добавка Е466. Это карбоксиметилцеллюлоза. По словам эксперта, вещество выступает одновременно в качестве загустителя, стабилизатора и носителя. Первое свойство «работает» на повышение вязкости пищевого продукта. Благодаря ему колбаса держит форму. Стабилизирующий эффект проявляется в обеспечении агрегативной устойчивости или поддержании однородной дисперсии несмешивающихся ингредиентов. Колбаса получается однородной структуры. Наконец, носитель предназначен для физических модификаций пищевых добавок, ароматизаторов и иных веществ. Проще говоря, он их растворяет, разбавляет и т. д.

Одной пищевой добавки с целлюлозной «начинкой» производителю показалось мало, потому что он использовал также ксантановую камедь (Е415). Функции у неё всё те же: загущать, стабилизировать и носить.

Аналогичными свойствами обладает Е407а (каррагинан из водорослей). Он вдобавок ещё и является желирующим агентом. Каррагинан - относительно натуральный ингредиент, предназначенный для образования гелеобразной текстуры продукта. Речь идёт о коррекции внешнего вида.

Не просто колбаса. Сколько «Е» содержится в самой обычной «докторской»
Почему говядина в СССР стоила дешевле колбасы и курицы?
Подробнее

К загустителям относится также конжаковая мука (Е425), к носителям и желирующим агентам - хлорид калия (Е508). Всё это есть в нашей колбасе.

Цвета мяса

Ещё один ингредиент в составе «докторской» - аскорбиновая кислота, или Е300. Она замедляет процесс окисления и увеличивает срок годности. Схожую функцию выполняет Е250 (нитрит натрия). Он продлевает «время жизни» продукта путем защиты от микробной порчи и роста патогенных микроорганизмов. Кроме того, нитрит натрия - это еще и фиксатор окраски. Он нужен, чтобы колбаса выглядела аппетитно.

Не просто колбаса. Сколько «Е» содержится в самой обычной «докторской» Почему колбасу нарезают под углом?

Другая добавка Е536, он же ферроцианид калия, относится к антислеживающим агентам, или антикомкователям. Формально его задача - «предотвращение слипания (комкования) частиц порошкообразной и мелкокристаллической пищевой продукции, сохранение ее сыпучести». Непосвящённому человеку и невдомёк, откуда всем этим частицам взяться в колбасе.

Усилитель вкуса

Добавка Е450 (пирофосфаты) - чемпион по набору свойств. Здесь вам и эмульгатор, и стабилизатор, и регулятор кислотности, и разрыхлитель, и влагоудерживающий агент. Помогает сохранить структуру и констистенцию продукта. Без этой добавки колбаса не имела бы такого привлекательного вида и вкуса.

Трифосфаты (Е451) предназначены для изменения или регулирования pH (кислотности или щелочности) пищевых продуктов. Это улучшение вкусовых свойств.

В «докторской» оказался и «народный любимец» - глутамат натрия (Е621), он же - усилитель вкуса и аромата. Название вещества говорит само за себя. Колбаса ведь должна пахнуть мясом.

Кстати, мясо в продукте тоже есть, равно как и жир-сырец, обрезь свиная, свиная шкурка, вода и т. д.

Не просто колбаса. Сколько «Е» содержится в самой обычной «докторской»
Тайна Е171. Чем опасен диоксид титана, добавляемый в конфеты и газировку?
Подробнее

СПРАВКА

Каких «Е» бояться?

- Все перечисленные пищевые добавки входят в перечень разрешенных. Это регулируется Решением совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года №58 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств». В том же документе прописаны нормы употребления. В тех мельчайших концентрациях, в которых разнообразные «Е» используются при производстве, они не представляют опасности. Но все хорошо в меру. Одно дело - один раз съесть бутерброд с варёной колбасой, и совсем другое - питаться ею ежедневно.

По словам эксперта, основная задача добавок - улучшить вкус и запах, придать товару надлежащий вид, а также продлить срок годности. Кроме того, они удешевляют и упрощают производство. Теоретически, если у вас есть добавки, можно «слепить» колбасу из продуктов, не имеющих никакого отношения к мясу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миф из СССР: варёная колбаса делается из туалетной бумаги. Он возник потому, что в состав продукта добавляли целлюлозу. Спустя десятилетия мало что изменилось.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэгіянальны этап Нацыянальнага конкурсу прыгажосці “Міс Беларусь-2020” прайшоў у Нясвіжы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика