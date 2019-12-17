В Белоозерске нетрезвый водитель врезался в столб

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера около 11 утра 52-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Ауди», двигался по проспекту Мира, при осуществлении поворота на улицу Ленина, вблизи здания Белпочты, совершил столкновение с опорой светофорного объекта.





Дорожная авария произошла на глазах сотрудника ЖКХ, который незамедлительно для оказания помощи подъехал к месту происшествия. Подойдя к водителю и поняв, что тот находится в нетрезвом состоянии, предпринял попытки остановить мужчину, пытавшегося скрыться с места ДТП. Тут же на помощь сознательному гражданину пришел еще один неравнодушный местный житель, который позвонил на «102». Они вместе отвлекали его разговорами до приезда сотрудников органов внутренних дел.





Результаты медицинского освидетельствования показали 1,1 промилле алкоголя. Инспектору ДПС мужчина рассказал, что утром поехал за автомобилем в гараж, там употребил спиртное, а после решил вернуться домой. В отношении него составлены два протокола: за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь) и за нарушение иных правил дорожного движения (ч.5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь).