ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Белоозерске нетрезвый водитель врезался в столб

18.12.2019 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера около 11 утра 52-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Ауди», двигался по проспекту Мира, при осуществлении поворота на улицу Ленина, вблизи здания Белпочты, совершил столкновение с опорой светофорного объекта.

В Белоозерске нетрезвый водитель врезался в столб

Дорожная авария произошла на глазах сотрудника ЖКХ, который незамедлительно для оказания помощи подъехал к месту происшествия. Подойдя к водителю и поняв, что тот находится в нетрезвом состоянии, предпринял попытки остановить мужчину, пытавшегося скрыться с места ДТП. Тут же на помощь сознательному гражданину пришел еще один неравнодушный местный житель, который позвонил на «102». Они вместе отвлекали его разговорами до приезда сотрудников органов внутренних дел.

В Белоозерске нетрезвый водитель врезался в столб

Результаты медицинского освидетельствования показали 1,1 промилле алкоголя. Инспектору ДПС мужчина рассказал, что утром поехал за автомобилем в гараж, там употребил спиртное, а после решил вернуться домой. В отношении него составлены два протокола: за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь) и за нарушение иных правил дорожного движения (ч.5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь).

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вчера около 11 утра 52-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Ауди», двигался по проспекту Мира, при осуществлении поворота на улицу Ленина, вблизи здания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание: по 24 декабря — акция ГАИ «Остановись! Смотри! Слушай!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика