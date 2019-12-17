Ароматная аптека. Какие запахи спасают от стресса и депрессии?

Источник материала: Полымя

Порой нам приходится сдерживать себя (и не всегда успешно), чтобы не накричать на ребенка, не пнуть кота, не устроить истерику на пустом месте. Накопившееся напряжение от постоянных стрессов, переживаний, переутомления, недосыпания чаще всего выплескивается на близких людей. Сожалей-не сожалей, а сделанного не вернешь. Зато можно предотвратить такое поведение.





И помогут в этом определенные эфирные масла для расслабления и успокоения нервной системы, а также для здорового и крепкого сна. Ведь согласно исследованиям, ароматерапия является эффективным методом контроля над стрессом и может использоваться для снижения чувства тревоги и беспокойства.

Эфирные масла – это экстракты, полученные из растений. Они содержат целебные компоненты, которые помогут вам расслабиться и придадут сил. Еще их используют для косметических процедур и ухода за телом.

При воздействии фитонцидов эфирных масел в организме в 6 раз (!) возрастает выработка главных медиаторов клеточного иммунитета — Т-клеток, благодаря чему происходит стимуляция естественной защиты и укрепление нервной системы.

Рекомендации по применению:

Состояние депрессии можно существенно улучшить при помощи эфирных масел цитрусовой группы.

Головные боли, повышенная утомляемость, бессонница, тревожность с успехом лечатся маслами розового дерева, цитрусовых, илан-иланга, базилика, можжевельника, мяты, герани, кипариса, розы, лаванды, пачули.

Тоска и уныние отступят перед маслами бергамотовым, гераниевым, ромашковым, жасминным, неролиевым, лавандовым, сандаловым, апельсиновым, иланг-илангом.

Улучшат настроение, снимут головные боли, усталость, помогут при бессоннице эфирные масла лаванды, сандала, герани.

Общее успокоение обеспечат лаванда, сандал, роза, хмель, герань, мелисса, нероли, жасмин, майоран, ромашка, бергамот, валериана, пачули.

Глубокое расслабление подарят ладан, можжевельник, ваниль, мускатный шалфей, илан-иланг.

Если от вас требуется повышенное внимание (к примеру, управление автомобилем) применяйте эти масла с осторожностью. Мускатный шалфей может спровоцировать кошмары, если его сочетать с крепкими напитками.

Усилят концентрацию внимания и память лаванда, жасмин, лимон.

Для улучшения памяти показана смесь из масел розмарина (4 части), базилика и тимьяна (по 3 части), использовать в горелке до 10 капель.

При апатии (заторможенности) поможет смесь масел: 4 части имбиря, по 3 части эвкалипта и мяты, применять в ванне или аромалампе до 10 капель.

Для хорошего сна полезна смесь из бергамота, иланг-иланга (1:1), до 10 капель в аромалампе, часа за 2 до ночного сна.

При чувстве страха, тревожности помогут бергамот, ромашка, шалфей мускатный, лаванда, тимьян, ладан, роза, пачули, сандал, ветивер.

При раздражительности показана смесь из лаванды (4 части), мандарина, розы (по 3 части), использовать в ванне или горелке до 10 капель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: до 10 капель любого из приведенных масел используйте в ванне (в неделю 2-3 раза) или аромалампе (ежедневно).

Ароматерапия – полезный и приятный инструмент при различных стрессовых ситуациях, но если у вас нет в ней заинтересованности, а жизненные обстоятельства нагнетают, можно обратиться за помощью к психологу, который применит и другие методы в работе со стрессом.

Источник: grodnonews.by