Это будет самая короткая первая сессия за историю белорусского парламента — всего 14 дней

Закрытие первой сессии Палаты представителей седьмого созыва назначено на 19 декабря. За это время депутаты успеют собраться только на три заседания.





Обычно первая осенняя сессия начинается в октябре и заканчивается в декабре и длится не менее двух месяцев. Первая сессия Палаты представителей шестого созыва продолжалась 71 день, пятого — 63 дня.









объяснили Еврорадио в Палате представителей, осенняя сессия должна закончиться до Нового года независимо от того, когда она началась. Но парламентские выборы прошли не в сентябре 2020 года, как это было запланировано, а в этом году, в ноябре. Причина — желание властей развести президентские и парламентские выборы, которые приходились на август-сентябрь 2020 года. Что пошло не так на этот раз? КакЕврорадио в Палате представителей, осенняя сессия должна закончиться до Нового года независимо от того, когда она началась. Но парламентские выборы прошли не в сентябре 2020 года, как это было запланировано, а в этом году, в ноябре. Причина — желание властей развести президентские и парламентские выборы, которые приходились на август-сентябрь 2020 года.





В результате на первую сессию парламентариям осталось всего ничего — 14 дней.





Теперь уже экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая считает, что, сократив депутатские полномочия почти на год, Центризбирком нарушил Конституцию. Она обратилась с жалобой на действия ЦИК в Верховный суд.







