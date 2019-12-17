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Это будет самая короткая первая сессия за историю белорусского парламента — всего 14 дней
Источник материала: Партизан
Нынешняя осенняя сессия — самая короткая в истории белорусского парламента
Закрытие первой сессии Палаты представителей седьмого созыва назначено на 19 декабря. За это время депутаты успеют собраться только на три заседания.
Обычно первая осенняя сессия начинается в октябре и заканчивается в декабре и длится не менее двух месяцев. Первая сессия Палаты представителей шестого созыва продолжалась 71 день, пятого — 63 дня.
Что пошло не так на этот раз? Как
В результате на первую сессию парламентариям осталось всего ничего — 14 дней.
Теперь уже экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая считает, что, сократив депутатские полномочия почти на год, Центризбирком нарушил Конституцию. Она обратилась с жалобой на действия ЦИК в Верховный суд.
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Нынешняя осенняя сессия — самая короткая в истории белорусского парламента
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