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«За пять лет 16 млн нарушений» — Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности

18.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности.

 

 

По словам Президента, за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

«Нам нужно разобраться, что стоит за этими данными, и, естественно, принять меры», — подчеркнул Лукашенко.

Основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств. «Полагаю, так называемые письма счастья от Государственной автоинспекции хоть однажды получал практически каждый, кто сидел за рулем автомобиля», — заметил Президент.

 

«За пять лет 16 млн нарушений» — Лукашенко собрал совещание по применению административной ответственности

 

Вместе с тем, обратил он внимание, фотофиксация семь лет назад была введена для наведения порядка на дороге, а не для того, чтобы загнать всех водителей в разряд злостных нарушителей закона. «Тем более что нередко нарушения обусловлены перегруженностью дорог, отсутствием достаточного количества парковочных мест и прочими объективными причинами», — констатировал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения. «На него нельзя вешать ярлык правонарушителя в ситуации, когда не создана возможность для нормального движения. Поэтому нам нужно разгрузить участки дорог, на которых фиксируется наибольшее число правонарушений. Увеличить с учетом реальной востребованности количество парковочных мест, устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения именно там, где это объективно необходимо», — сказал Президент.

Важная проблема — использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств. «Как мне докладывают, до сих пор у нас не искоренена палочно-галочная система. Этим грешат практически все: милиция, таможенные органы, налоговая инспекция, пожарная служба, санстанция и другие. Доходит до того, что руководство с сотрудников прямо требует принести не менее трех-пяти протоколов о правонарушениях за день, если нет — останутся без премии. Недопустимо. За это надо сажать в тюрьму без суда и следствия. В противном случае мы не искореним эту проблему, будет болтовня», — убежден Лукашенко.

 

БЕЛТА


 
 
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  Александр Лукашенко провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности.     По словам Президента, за десять лет количество...
 
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