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В Беларуси административные нарушения разделят на менее и более тяжкие

18.12.2019 15:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси административные нарушения разделят на менее и более тяжкие
Фото из открытых источников

Административные правонарушения будут делиться на несколько видов – менее тяжкие и более тяжкие, по аналогии с Уголовным кодексом. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга ЧУПРИС.

В Беларуси административные нарушения разделят на менее и более тяжкие Лукашенко поручил разобраться с административными наказаниями

По ее словам, в обновленном Кодексе об административных правонарушениях будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности.

«Административный процесс должен быть достаточно быстрым. Он не должен вызывать затруднения. Если, например, гражданин готов уплатить штраф на месте, то это не должно потом служить препятствием и учитываться в дальнейших его назначениях, продвижениях по службе и так далее. То есть он признал вину, и это не должно являться тем правонарушением, которое должно повлечь для него серьезные последствия», – объяснила возможные нововведения Ольга Чуприс.

В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации.

Напомним, 16 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором обсуждалась сфера применения мер административной ответственности. В частности, глава государства поручил пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности.

 
 
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