Смотрите, какой раритет нашли сегодня в пущанском лесу

Источник материала: Виртуальный Брест

Вот на такой раритет наткнулись сегодня в пущанском лесу. Около деревни Пересек. Это автомобиль Победа.





Обстоятельства, при которых сделана находка, не называются.





Возможно, будет уточнение чуть позже.