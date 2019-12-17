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Смотрите, какой раритет нашли сегодня в пущанском лесу
18.12.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот на такой раритет наткнулись сегодня в пущанском лесу. Около деревни Пересек. Это автомобиль Победа.
Обстоятельства, при которых сделана находка, не называются.
Возможно, будет уточнение чуть позже.
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Вот на такой раритет наткнулись сегодня в пущанском лесу. Около деревни Пересек. Это автомобиль Победа. Обстоятельства, при которых сделана находка, не...
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