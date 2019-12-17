ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вернет России 100 тонн бананов

18.12.2019 17:09 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Более 100 тонн продукции ввозились из России в Беларусь без документов, подтверждающих их безопасность для потребления. Белорусские таможенники вернут данные товары на сопредельную сторону.

Подозрительные грузовики витебские таможенники остановили около белорусско-российской границы. Согласно документам, бананы из Эквадора следовали из Санкт-Петербурга в Минск. Только у водителей отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие происхождение товара и его безопасность для потребителя, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Ранее в партиях бананов из этой страны были найдены вредители — мухи-горбатки.

В этот же день сотрудники белорусской таможни выявили еще шесть фактов ввоза из Российской Федерации зерновых и злаковых культур, рыбной и кондитерской продукции, а также древесины без наличия сертификатов. На кондитерской продукции также не было даты производства.

Эти товары были произведены в России, их хотели продавать в Беларуси.

Водители из-за нарушения правил транспортировки могут оштрафованы по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь на половину стоимости груза.

Бананы и другая продукция будут возвращены в России.

Напомним, в середине февраля 2018 года Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений на поставки в РФ белорусской продукции. Россельхознадзор неоднократно критиковал качество белорусской продукции ряда производителей и высказывал обеспокоенность «принявшими системный характер случаями поступления» в РФ из Беларуси некачественной продукции. Ведомство также обвиняло Беларусь в реэкспорте санкционной продукции на территорию РФ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 100 тонн продукции ввозились из России в Беларусь без документов, подтверждающих их безопасность для потребления. Белорусские таможенники вернут данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Захаренко, Гончар, Красовский. Кем были эти люди и как исчезли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика