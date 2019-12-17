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«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

18.12.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Минской области в 2019 году увеличилось более чем на 2,5 тысячи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это отметили на Совете по развитию предпринимательства.

Всего в регионе в настоящее время функционирует около 60 тысяч частных организаций. Больше всего – в Минском районе. Особой популярностью по-прежнему пользуется сфера услуг – она составляет около 80 %.

«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики, который должен и впредь развиваться. У нас поставлена задача (все знаете – главы государства) – 100 млрд долларов ВВП в 2025 году. Наверное, это один из главных локомотивов выполнения этого показателя.

«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

Сергей Найдович, заместитель председателя Минского областного совета по развитию предпринимательства:
К нам обращается больше тех людей, которые хотели бы начать свое дело с первой маленькой ступени как самозанятые. Раньше такой возможности не было. Сейчас мы видим, какой идет посыл, сколько много людей этим пытаются заниматься – и не то, что пытаются – они уже начинают заниматься.

Активно содействуют открытию своего дела на Вилейщине. Здесь с начала года открылось 23 частных предприятия, преимущественно торговой и производственной сфер. Они выпускают около 30 % продукции, идущей на экспорт.

«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

Марина Возняк, заместитель председателя Вилейского райисполкома:
Это очень хорошо для экономики района. Во-первых, это создание новых рабочих мест, это доходы в бюджет. Если говорить языком цифр, то за 11 месяцев текущего года в район поступило 9 млн рублей налогов и удельный вес в налоговом поступлении района – это порядка 35 %. Есть предприятия, которые производят импортозамещающую продукцию.

На Совете отметили, что развитию малого и среднего бизнеса способствует упрощение законодательства и возможность получить государственную финансовую поддержку. Объем программы на этот и следующий год составляет около трех миллионов рублей.

«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

Люди в материале: Николай Рогащук, Сергей Найдович, Марина Возняк
 
 
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Новости Беларуси. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Минской области в 2019 году увеличилось более чем на 2,5 тысячи, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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