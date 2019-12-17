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«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Минской области в 2019 году увеличилось более чем на 2,5 тысячи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это отметили на Совете по развитию предпринимательства.
Всего в регионе в настоящее время функционирует около 60 тысяч частных организаций. Больше всего – в Минском районе. Особой популярностью по-прежнему пользуется сфера услуг – она составляет около 80 %.
Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Сергей Найдович, заместитель председателя Минского областного совета по развитию предпринимательства:
Активно содействуют открытию своего дела на Вилейщине. Здесь с начала года открылось 23 частных предприятия, преимущественно торговой и производственной сфер. Они выпускают около 30 % продукции, идущей на экспорт.
Марина Возняк, заместитель председателя Вилейского райисполкома:
На Совете отметили, что развитию малого и среднего бизнеса способствует упрощение законодательства и возможность получить государственную финансовую поддержку. Объем программы на этот и следующий год составляет около трех миллионов рублей.
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«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства
Новости Беларуси. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Минской области в 2019 году увеличилось более чем на 2,5 тысячи, сообщили в программе «Минщина» на...
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