Более 260 белорусских спортсменов получили стипендии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стипендии от президентского спортивного клуба. Более 260 белорусских чемпионов получили именные свидетельства, передает телеканал «МИР 24».

Наградили тех, кто в этом году занимал призовые места на крупнейших международных соревнованиях. Но результат – не единственное условие, важен возраст – до 25 лет. Кроме того, вид спорта обязательно должен быть олимпийским.

«Мы очень рады, что попали сюда. Хотим сказать большое спасибо Президентскому клубу за такую помощь, нам очень приятно. И мы очень рады, что нам удалось достичь такого результата», – рассказала стипендиат Президентского спортивного клуба Мария Сцецевич.

«Мы заняли первое место в Баку на Европейском олимпийском фестивале. Это для нас было грандиозным событием», – поделилась стипендиат Президентского спортивного клуба Эвелина Ласкевич.

Средний размер годовой стипендии – более трех тысяч долларов.