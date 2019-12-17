|
Более 260 белорусских спортсменов получили стипендии
18.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стипендии от президентского спортивного клуба. Более 260 белорусских чемпионов получили именные свидетельства, передает телеканал «МИР 24».
Наградили тех, кто в этом году занимал призовые места на крупнейших международных соревнованиях. Но результат – не единственное условие, важен возраст – до 25 лет. Кроме того, вид спорта обязательно должен быть олимпийским.
«Мы заняли первое место в Баку на Европейском олимпийском фестивале. Это для нас было грандиозным событием», – поделилась стипендиат Президентского спортивного клуба Эвелина Ласкевич.
Средний размер годовой стипендии – более трех тысяч долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наградили тех, кто в этом году занимал призовые места на крупнейших международных соревнованиях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)