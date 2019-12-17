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В Беларуси можно будет снять наличные в автолавках с января 2020 года

18.12.2019 18:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С января 2020 года в автолавках можно будет снять наличные с карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сельмаги и торговые точки вне населенных пунктов тоже учитываются.

Но есть одно «но». В первую очередь нововведение будут внедрять там, где есть компьютерные кассовые системы. Что касается обычных касс, где сумма вводится вручную, не сканируется по штрихкоду, это невозможно сделать без замены оборудования.

В Беларуси можно будет снять наличные в автолавках с января 2020 года

В Беларуси можно будет снять наличные в автолавках с января 2020 года

Пока же в большинстве сельских магазинов как раз используются именно такие кассы – по стране их примерно 9 тысяч. А вот комиссия за услугу взиматься не будет. Но есть ограничение – за один раз можно обналичить максимально 10 базовых величин.

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Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. С января 2020 года в автолавках можно будет снять наличные с карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сельмаги и торговые точки вне...
 
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