В Беларуси можно будет снять наличные в автолавках с января 2020 года

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С января 2020 года в автолавках можно будет снять наличные с карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сельмаги и торговые точки вне населенных пунктов тоже учитываются.

Но есть одно «но». В первую очередь нововведение будут внедрять там, где есть компьютерные кассовые системы. Что касается обычных касс, где сумма вводится вручную, не сканируется по штрихкоду, это невозможно сделать без замены оборудования.









Пока же в большинстве сельских магазинов как раз используются именно такие кассы – по стране их примерно 9 тысяч. А вот комиссия за услугу взиматься не будет. Но есть ограничение – за один раз можно обналичить максимально 10 базовых величин.