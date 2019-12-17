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На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель
18.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Около 16:40 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ Бокшицкой средней школы и микроавтобуса Газель-Next с номерами Витебской области.
По предварительной информации, водитель ПАЗа совершал маневр поворота налево в направлении деревни Греск. Он пояснил, что за движущимся большегрузом не заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Газель.
В результате произошло столкновение, от удара ПАЗ развернуло на проезжей части. Дети и водитель в школьном автобусе серьёзно не пострадали.
В Газели оказался заблокирован водитель, которого помогли извлечь бойцы Слуцкого РОЧС. Водителя Газели в сознании забрал реанимобиль Слуцкой ЦРБ.
На месте продолжают работать сотрудники ГАИ и следователи, движение может быть затруднено.
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Около 16:40 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ и...
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