На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель

Источник материала: Слуцк Город





Около 16:40 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ Бокшицкой средней школы и микроавтобуса Газель-Next с номерами Витебской области.

По предварительной информации, водитель ПАЗа совершал маневр поворота налево в направлении деревни Греск. Он пояснил, что за движущимся большегрузом не заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Газель.

В результате произошло столкновение, от удара ПАЗ развернуло на проезжей части. Дети и водитель в школьном автобусе серьёзно не пострадали.

В Газели оказался заблокирован водитель, которого помогли извлечь бойцы Слуцкого РОЧС. Водителя Газели в сознании забрал реанимобиль Слуцкой ЦРБ.

На месте продолжают работать сотрудники ГАИ и следователи, движение может быть затруднено.



















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