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На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель

18.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель

Около 16:40 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса ПАЗ Бокшицкой средней школы и микроавтобуса Газель-Next с номерами Витебской области.

По предварительной информации, водитель ПАЗа совершал маневр поворота налево в направлении деревни Греск. Он пояснил, что за движущимся большегрузом не заметил двигавшийся во встречном направлении автомобиль Газель.

В результате произошло столкновение, от удара ПАЗ развернуло на проезжей части. Дети и водитель в школьном автобусе серьёзно не пострадали.

В Газели оказался заблокирован водитель, которого помогли извлечь бойцы Слуцкого РОЧС. Водителя Газели в сознании забрал реанимобиль Слуцкой ЦРБ.

На месте продолжают работать сотрудники ГАИ и следователи, движение может быть затруднено.


На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель

На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель

На трассе Р23 в деревне Леньки столкнулись школьный автобус и ГАЗель


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Около 16:40 на автодороге Р23 Минск-Микашевичи в деревне Леньки Слуцкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса ПАЗ и...
 
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