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В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

18.12.2019 20:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Водительская медсправка за 60 минут. В Гомеле, Минске и Столбцах стартует пилотный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь автолюбителям не нужно будет обращаться в поликлинику по месту жительства за выпиской из медицинской карты.

Достаточно заполнить заявку на сайте медучреждения, где проходят комиссию, и выписку запросят сами врачи. При отсутствии противопоказаний по здоровью получить необходимый документ водители смогут всего за час.

Раньше на это могла потребоваться и неделя. Евгений Поболовец подробнее.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Вы – кандидат в водители категории А и В? Вам нужна справка врача? Бывалые тут же посоветуют взять как минимум один выходной день, отпрашиваясь с работы: сдать анализы, ждать их результаты, получить выписку в своей поликлинике, затем еще день – на медицинскую водительскую комиссию.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Евгений Поболовец, корреспондент:
Теперь у вас нет необходимости обращаться в поликлинику по месту жительства для выписки из амбулаторной карты. Достаточно заполнить электронную заявку на сайте поликлиники – и врачи это сделают за вас.

Дальше вам останется приехать в поликлинику в указанное время, буквально за час пройти всех врачей и получить вожделенную справку.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Сделаем оговорку: это сработает, если у вас не будет противопоказаний. Это сработает, если вы готовы ждать 5 дней, пока выписка придет из вашей поликлиники.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Сдал все анализы, зарегистрировался на сайте поликлиники № 24. Номер свой ввел, код. За два часа я уже все практически прошел.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Мы по его заявлению сделали в запрос в Воложин на учетность у психиатра-нарколога. Но это надо было подождать где-то в течение нескольких дней. Он решил самостоятельно, это его право. Он сегодня принес, сейчас получит справочку на вождение.

Пока по ускоренной процедуре можно пройти медкомиссию в трех поликлиниках: 24-я – в Минске, 7-я – в Гомеле и столбцовская районная.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Ирина Жарикова, главный врач УП «24-я городская поликлиника» (Минск):
Запрос осуществляем мы, то есть человек не приходит в свою поликлинику. Запросы в психдиспансер, наркодиспансер мы тоже осуществляем сами. То есть приходя сюда, он знает, что все выписки, которые нужны, согласно Указа Президента № 200, для осуществления административной процедуры уже у нас будут.

Пилотный проект будет работать шесть месяцев. Если опыт признают успешным, то есть он получит поддержку водителей и врачей, такую практику распространят на все регионы Беларуси.

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

В Беларуси упростят получение медсправки для водителей. Её можно будет получить за день

Люди в материале: Евгений Поболовец, Ирина Жарикова
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Водительская медсправка за 60 минут. В Гомеле, Минске и Столбцах стартует пилотный проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь...
 
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