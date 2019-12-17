В Европарламенте вручена премия имени Сахарова «За свободу мысли»

В Европейском парламенте вручена премия имени Сахарова «За свободу мысли». В этом году ее лауреатом стал отбывающий пожизненное заключение китайско-уйгурский экономист, правозащитник и борец за права уйгурского меньшинства Ильхам Тохти.





Награду от имени отца получила дочь лауреата Джухер Ильхам. В ходе выступления в ЕП она обратилась к Евросоюзу с просьбой призвать Пекин к ответственности за притеснение уйгурского меньшинства.





Стоит отметить, что 19 декабря Европейский парламент намерен принять резолюцию о ситуации с правами уйгуров в Китае.





Премия имени Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. Напомним, в 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время отбывавший срок в российской тюрьме.