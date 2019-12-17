Дмитрий Басков: Предлагал Цыплакову работу спортивного директора









«Последний раз мы общались с Владимиром в пятницу, он говорил, что болела спина, плохо себя чувствовал, поэтому играть в субботу не сможет. Больше всего на свете он любил хоккей, был предан ему, а еще не хотел подвести президента, которого очень уважал.



