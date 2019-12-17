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Ученые нашли новое средство для похудения - жидкая соль

18.12.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Наступает новый год, но нет желания следовать новой диете? В уменьшении веса должна помочь жидкая соль, причем, как уверяет новое исследование, совсем без последствий", - пишет немецкое издание Die Welt.




Уже несколько лет назад биологи из Института по биоинженерии при Гарвардском университете разработали жидкую соль, получившую название CAGE, которая изначально должна была улучшать усвоение организмом медикаментов. "Однако когда ученые более тщательно изучили свойства соли, они установили, что определенные молекулы не реагировали на нее. В сочетании с этой солью некоторые молекулы вообще не усваивались организмом. Так возникло предположение о том, что CAGE связывается с определенными молекулами и препятствует тому, чтобы они поглощались организмом", - отмечает издание.

В частности, предположили ученые, жидкая соль могла бы связывать молекулы жира и препятствовать их усвоению. В результате в организм поступало бы меньше жиров из пищи, что поддерживало бы процесс похудения. Исследователи разработали капсулы с веществом и в качестве эксперимента давали их крысам, которые на протяжении месяца получали богатую жирами пищу. В результате крысы, получавшие CAGE, несмотря на богатую жирами диету, набирали на 12% меньше веса, чем остальные, говорится в статье.

Биологи также с удивлением обнаружили, что в процессе приема крысами CAGE не возникло побочных эффектов - они не обнаружили оставшихся компонентов соли в организме животных. К тому же жидкая соль положительно влияла на энзимы, регулирующие чувство насыщения после приема пищи и пищеварение.

"Это первая концепция, при которой ионная жидкость, употребляемая орально, может способствовать уменьшению усвоения жиров и массы тела", - отметил исследователь Самир Митраготри.

"Впрочем, вопрос о том, как именно CAGE связывает жиры, как долго продолжается ее действие и куда уходит не усвоенный организмом жир, пока остается без ответа. Тем не менее, изобретение этой загадочной соли, принимаемой в течение короткого периода и заметно уменьшающей наш вес, дает надежду, особенно людям, желающим сбросить вес, но не придерживаться тягостной диеты", - пишет Die Welt.
 
 
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"Наступает новый год, но нет желания следовать новой диете? В уменьшении веса должна помочь жидкая соль, причем, как уверяет новое исследование, совсем без...
 
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