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Художник, который разделся и прикрылся табличкой «Міністэрства культуры»: «Жаль, что в суде не выступил – я готовился!»

18.12.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Алексея Кузьмича не привлекли к ответственности - все сроки вышли, а дело так и не попало в суд

Художник, который разделся и прикрылся табличкой «Міністэрства культуры»: «Жаль, что в суде не выступил – я готовился!»
Коллаж со страницы Алексея Кузьмича в ФБ
Напомним, Алексей шокировал общественность минувшей осенью, когда на вернисаже коллективной выставки «Присутствие» в какой-то момент предстал полностью голым. Интимное место мужчина прикрыл табличкой «Міністэрства культуры». До этого Алексей, по его словам, принял таблетку "Виагры". Так художник выступил против цензуры в искусстве. Национальный центр современных искусств отреагировал на арт-акцию художника Алексея Кузьмича и написал на него заявление в милицию.

В итоге из Советского РУВД Минска Алексею Кузьмичу пришла официальная бумага, а именно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

О том, что в деле поставлена жирная точка, сообщил в «Фэйсбуке» сам художник, а также его адвокат. По словам защитника Алексея, к ответственности за свою акцию художник привлечен не будет.

- Два месяца истекли с момента отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Национального центра современных искусств. Но в милицию поступило еще одно заявление от незнакомого мне человека. Был составлен административный протокол и направлен в суд, но тот его отправил на доработку в МВД. В итоге все это затянулось. Думаю, что мое дело не планировалось к рассмотрению в суде, - рассказал нам Алексей. - По закону Национальный центр современных искусств и Минкультуры привлечь меня к ответственности не могут. Я переживал, что они будут влиять на меня через галерею моего отца (известного художника – Ред.). Боялся, что ее могут закрыть.

- Вы думали, как бы отец отреагировал на вашу акцию?

- Я думаю, что мой отец меня бы однозначно поддержал, что я провел акцию. Потому как к подобного рода структурам он любви не испытывал. Но, скорее всего, он бы осудил способ проведения акции. (Смеется). Я жалею, что суда не было. Мы готовились, я был уверен в своих силах. Как сказал мой адвокат, хотелось бы в суде обозначить свою позицию и доказать, что я, художник, не виновен. Мы с адвокатом нашли специалистов, которые подтверждают, что это была художественная акция, а не хулиганство.
 
Теги: Минск
 
 
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Алексея Кузьмича не привлекли к ответственности - все сроки вышли, а дело так и не попало в суд
 
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