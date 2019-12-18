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Достал ключи и вызвал ГАИ: в Минске очевидец задержал пьяного водителя
Источник материала: Tut.by
В Минске очевидец аварии задержал пьяного водителя,
Инцидент произошел в ночь на 19 декабря. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen ехал по улице Веры Хоружей со стороны улицы Максима Богдановича. На пересечении с улицей Кропоткина при повороте налево он не справился с управлением, выехал на тротуар и врезался в ограждение.
— Один из очевидцев подошел к машине и достал ключи из замка зажигания, а также вызвал сотрудников ГАИ, — проинформировали инспекторы.
Выяснилось, что в машине находились водитель и 2 пассажира. Медицинское освидетельствование показало, что все они были пьяны. На водителя инспекторы составили административные протоколы.
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На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.
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