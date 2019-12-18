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«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вальс, мазурка, полонез. В эпоху галантных кавалеров и изящных дам перенеслись могилевские кадеты и лицеистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В могилевском Дворце гражданских обрядов прошел традиционный кадетский бал.
К выступлению молодые люди готовились тщательно. Репетировали старинные па несколько недель. Особое внимание костюмам – бальные платья у девушек и парадная форма с белоснежными перчатками у юношей.
Павел Котов, учащийся Могилевского областного кадетского училища:
Анастасия Кононенко, учащаяся могилевского областного лицея № 2:
Областной кадетский бал в Могилеве накануне новогодних праздников стал одним из штрихов благотворительной акции «Наши дети». От Министерства спорта и Могилевского облисполкома ребята получили сертификаты на спортивный инвентарь, телевизор и лазерный тир.
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Новости Беларуси. Вальс, мазурка, полонез. В эпоху галантных кавалеров и изящных дам перенеслись могилевские кадеты и лицеистки, сообщили в программе Новости «24...
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