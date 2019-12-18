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«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

19.12.2019 10:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вальс, мазурка, полонез. В эпоху галантных кавалеров и изящных дам перенеслись могилевские кадеты и лицеистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

В могилевском Дворце гражданских обрядов прошел традиционный кадетский бал.

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К выступлению молодые люди готовились тщательно. Репетировали старинные па несколько недель. Особое внимание костюмам – бальные платья у девушек и парадная форма с белоснежными перчатками у юношей.

«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

Павел Котов, учащийся Могилевского областного кадетского училища:
Долго готовились ко всему этому. Надеемся, всем понравится, потому что много сил, много усердия в это все вложено. Мы танцем полонез, падеграс. Остальные пары еще вальс танцуют.

«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

Анастасия Кононенко, учащаяся могилевского областного лицея № 2:
Это действительно была традиция. Лицеистки, гимназистки танцевали с кадетами, с учениками из суворовского училища. Это как соединение эпох. Это девушки, которые занимаются учебой и парни, посвятившие свою жизнь военному делу.

«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

Областной кадетский бал в Могилеве накануне новогодних праздников стал одним из штрихов благотворительной акции «Наши дети». От Министерства спорта и Могилевского облисполкома ребята получили сертификаты на спортивный инвентарь, телевизор и лазерный тир.

«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

Люди в материале: Павел Котов, Анастасия Кононенко
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Вальс, мазурка, полонез. В эпоху галантных кавалеров и изящных дам перенеслись могилевские кадеты и лицеистки, сообщили в программе Новости «24...
 
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