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Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент

19.12.2019 11:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
Илья Питалев / РИА Новости

Палата представителей конгресса США проголосовала за отстранение президента страны Дональда Трампа от должности главы государства, признав его виновным в злоупотреблении властью. Импичмент поддержал 221 конгрессмен при минимуме в 216 голосов. Слушания транслировались на сайте палаты в онлайн-режиме.

Теперь решение должен утвердить сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам.  Для этого необходимо получить две трети голосов сенаторов, но политологи считают такой сценарий очень маловероятным. 

Обвинения в злоупотреблении властью были выдвинуты демократами, контролирующими палату представителей, после появления информации, что глава Белого дома пытался добиться от властей Украины расследования в отношении сына своего главного конкурента на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах Джо Байдена.  

Палата представителей лишь дважды в истории США объявляла импичмент президенту: в 1868 году - Эндрю Джонсону и в 1998-м - Биллу Клинтону. Но в обоих случаях сенат не поддержал решение нижней палаты, и эти американские лидеры остались на своих постах.

 
 
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Теперь решение должен утвердить сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам. Для этого необходимо получить две трети голосов сенаторов, но политологи...
 
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