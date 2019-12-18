Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года

Источник материала: Вороновская газета

Ядерное топливо завезут на Белорусскую АЭС в I квартале 2020 года, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает корреспондент БЕЛТА.

«Вы знаете, это не панацея — завезти ядерное топливо, мы уже к завозу практически готовы. Завезем его за месяц-полтора до начала физического пуска, чтобы не сдерживать темп работ, который на сегодня остался на первом энергоблоке. Мы завезем топливо в первом квартале», — заявил Михаил Михадюк.

https://www.belta.by/