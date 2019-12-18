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Упущения в деятельности добровольных дружин выявлены в Гродненской области

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Упущения в деятельности добровольных дружин выявлены в Гродненской области

Органы прокуратуры Гродненской области выявили упущения в деятельности добровольных дружин. Результаты проверки показали, что действенная система работы таких формирований в регионе не создана, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

На территории Гродненской области зарегистрировано 264 добровольных дружины, в которых состоят около 2,4 тыс. человек. Больше всего дружин создано в Волковысском (29), Свислочском (20), Лидском (18) и Новогрудском (18) районах. За 10 месяцев 2019 года при непосредственном участии дружинников задержаны свыше 1,3 тыс. правонарушителей.

Однако, как показала прокурорская проверка, в работе дружин были определенные упущения. В частности, выявлены факты формального составления графиков дежурств добровольных дружин в Вороновском, Новогрудском, Лидском, Островецком, Дятловском и Кореличском районах. При этом дружинники участия в охране общественного порядка не принимали.

Порой на местах не соблюдались порядок и сроки регистрации добровольных дружин. Не всем дружинникам выдавали соответствующие удостоверения, в единичных случаях — обеспечивали отличительными нагрудными знаками. В Вороновском, Дятловском, Зельвенском, Островецком и других районах не выполняли требование об обязательном личном страховании дружинников за счет средств местных бюджетов либо юридических лиц, создавших добровольную дружину.

По результатам проверки прокуроры районов внесли 11 представлений в местные исполнительные комитеты, гродненский транспортный прокурор внес представление начальнику Гродненского ОВД на транспорте, прокуратура Гродненской области — в Гродненский облисполком.

https://www.belta.by/

 
 
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Органы прокуратуры Гродненской области выявили упущения в деятельности добровольных дружин. Результаты проверки показали, что действенная система работы таких...
 
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