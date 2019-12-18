Какое белье можно подарить любимой женщине на Новый год?

Источник материала: Ежедневник





Подарить любимой женщине белье рискнет не каждый мужчина, но такая смелость достойна награды. Именно поэтому Новый год и 8 марта – это два праздника, накануне которых мужчины все же заглядывают в магазины женского белья.

Изучение поведения покупателей в фирменных магазинах Milavitsa показывает, что накануне Нового года мужчин в них, в зависимости от региона, становится в 2-4 раза больше, чем обычно. Кто-то приходит туда со своей лучшей половинкой, кто-то один, но цель у всех одна – сделать счастливой свою любимую женщину. Новаторами в этом плане являются столичные мужчины, их выбор всегда весьма смелый.

«Исходя из того, какое белье мужчины обычно покупают в подарок, могу предположить, что в нынешнем сезоне к Новому году особой популярностью будут пользоваться серия «Лакшери» модной коллекции Milavitsa и серия «Salut» модной коллекции Alisee, - рассказала начальник отдела маркетинга СП ЗАО «Милавица» Юлия Миргородская.

Белье серии «Лакшери» - это обилие декора и кружева в красном и черном цвете. Сетчатое нюдовое полотно создает эффект обнаженного тела, что еще больше подчеркивает фактуру кружева и делает серию невероятно смелой, экстравагантной и сексуальной. Белье оценят чувственные, соблазнительные и утонченные девушки.

Белье серии «Salut» французского бренда Alisee представляет собой яркий фейерверк праздничных эмоций. Ощущение радости, восторга, предвкушение удовольствия, ожидание чуда – все это как нельзя лучше подходит для встречи Нового года. Мультиколорная вышивка в сочетании с бархатной тесьмой делают серию действительно эффектной и роскошной. Премиальное полотно Superfine обеспечивает непревзойденный комфорт. Вся коллекция буквально наполнена праздником и волшебством.

Как пояснила Юлия Миргородская, в каждом магазине Milavitsa работают опытные консультанты, которые помогут мужчинам, решившимся на такой необычный и экстравагантный подарок, сделать правильный выбор.

В поисках красоты, изящества и откровения не стоит забывать о комфорте. Каким бы красивым и соблазнительным не показалось вам белье, прежде всего оно должно быть комфортным для женщины, именно тогда подарок будет оценен. Поэтому всегда нужно уделять особое внимание материалу и качеству изделия.

По статистике, из-за сложности выбора большинство мужчин предпочитают покупать подарочные сертификаты. В результате получается двойной сюрприз: первоначально мужчина радует подарком женщину, затем женщина, посетив магазин, удивляет своего мужчину. Сегодня в магазинах Milavitsa можно приобрести сертификаты номиналом от 20 до 100 рублей, что позволит мужчинам сделать на Новый год как скромный, так и шикарный подарок.

И самое главное, нижнее белье, как ни один другой подарок, укрепляет взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Особенно, если мужчина все же сумел сделать тот самый, единственно правильный выбор.