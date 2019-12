«Страшно, что здесь обзовут сектантом». Белорус стал экспертом «по счастливой жизни» в США

Источник материала: Tut.by

12 лет назад Влад Кухарчук переехал в США. Теперь он преподаватель йоги и лайф-коуч. GO.TUT.BY поговорил с белорусом о том, каково в Штатах работать экспертом «по созданию здоровой, осознанной и счастливой жизни».

«Сжигаем все, что хотим оставить в 2019-м»



Фото: instagram.com/vlad_kukharchuk_

7 и 8 декабря в экоотеле «Кветки яблыни» на берегу Вилейского водохранилища прошел ретрит «Зимняя перезагрузка».

Суббота началась с занятия по йоге и медитации. Затем участников ждали энергетические практики на природе и мастер-класс «Мой идеальный день». Ближе к вечеру — дыхательные практики под звуки хрустальных «поющих чаш» и электрогитар, а закончился день большим костром: «Сжигаем все, что хотим оставить в 2019-м». В воскресенье — утренние практики, йога и обмен инсайдами.

Стоимость — от 210 до 310 рублей в зависимости от даты оплаты. За питание и проживание в экоотеле нужно было доплатить 98 рублей.

На ретрит приехали 24 человека.



Фото: instagram.com/vlad_kukharchuk_

— Бизнес-ангелы, предприниматели, йоги — очень интересная компания, — перечисляет 33-летний Влад Кухарчук. — Все были в восторге, и я тоже: собрать такое количество людей на ретрит зимой, за город — это здорово.

Влад был ведущим ретрита. Его краткую биографию каждый мог прочитать в анонсе мероприятия:

— Вырос в городе Березе Брестской области. Последние 12 лет проживаю в США. Перевез в Сан-Франциско всех своих друзей детства, и вместе мы организовали музыкальную группу Kiwi Time. Благодаря успехам группы в 2015 году попал в десятку успешных предпринимателей Беларуси до 30 лет. Но на пике «музыкального успеха» осознал, что мечта, за которой я бежал всю жизнь, оказалась не тем, чего я хотел на самом деле. А нужно мне было найти мир с самим собой. Я ушел из коллектива, создал институт личностного роста Creator Matrix и посвятил свою жизнь саморазвитию.

«За первое лето в США я заработал 8 тысяч долларов»



Фото: instagram.com/vlad_kukharchuk_

— Проблема березовской реальности в том, что общество твердит тебе: сначала получи образование, найди работу, а потом стучи по своим барабанам, сколько влезет, — вспоминает Влад свои школьные годы.

Он, Николай Скробот и Егор Шип (которого все почему-то называли Йогой) выросли в одном березовском дворе. В 10-м классе в компанию влилась Анна Маковчик. Влад и Йога играли панк-рок, у Ани и Коли были другие проекты. Окончив школу, ребята переехали в Минск.

На третьем курсе БГЭУ Влад отправился в США по программе Work & Travel. Приглашения на работу не было, по-английски он почти не говорил.

— Подходил к людям и повторял три предложения: «My name is Vlad. I’m looking for the job. I can do everything» — «Меня зовут Влад. Я ищу работу. Могу делать всё». Так меня взяли соскребать старую краску с домов, чтобы их потом красили заново. Потом стал помощником «человека — очумелые-ручки». 10 долларов в час — мне казалось, это космос. Я работал без выходных и так уставал, что мог готовить себе ужин — и уронить тарелку с едой из-за слабости.



Фото: instagram.com/vlad_kukharchuk_

Влад улетал из Соединенных Штатов через три месяца с мыслями: «Не нужна мне ваша Америка!» — и примерно 8 тысячами долларов в кармане. Но спустя год вернулся.

— Мечты были, как у всех: поработаю пару лет — и накоплю на квартиру в Минске. Я не осознавал, что «летом вкалывать, как раб» и «нормально жить и работать в США» — это разное. Когда я начал жить, брать выходные, я стал тратить. И через полгода осознал, что скопил денег меньше, чем за те три летних месяца. Все эти разговоры «уехал человечек на год-два и привез денег на квартиру…» То ли квартиры были сильно дешевле, то ли «человечек» сильно приукрасил.

Влад решил не уделять все время работе — а учить английский. Поступил в городской колледж Сан-Франциско. К 2011 году в Штаты переехала вся его березовская компания — и сложилась группа Kiwi Time.

Войти в топ-10 молодых предпринимателей

Влада уже зачислили в Университет штата в Сан-Франциско на «управление бизнесом». Но он решил забросить учебу ради творчества.

— Из разговоров с выпускниками я понял, что та спокойная жизнь и нормальная зарплата, о которой я мечтал, начнется лет через семь, а то и девять после окончания вуза. А до этого будет жестокая гонка, когда ты не можешь выключить телефон даже в выходные. Я решил отпустить то, на что уже потратил несколько лет, — и фух, — шумно выдыхает Влад. — Ощутил себя так, будто летаю.

Тем более что в музыкальном плане дела шли интересно. Ко второму альбому в Kiwi Time решил вложиться бизнесмен Юрий Петушков, выходец из России. Создал для них лейбл. Было сотрудничество со знаменитым продюсером Дэном Ши: он работал с Мэрайей Кэри, Селин Дион и Дженнифер Лопес. В развитие группы, по оценке Влада, вложили 300 тысяч долларов, но за выступления ребятам почти никогда не платили.

— Группа и люди в ней — это разное, — объясняет он такой парадокс. — Можно сделать фотосъемку за 10 тысяч долларов, кучу денег просадить на клип. Инструменты, которые стояли у нас на сцене, были как космический корабль: какой-нибудь кабель или проводочек мог стоить несколько сотен долларов. Играешь концерт — а думаешь о том, как бы проводочек не потерять.

Своей «точкой успеха» в истории Kiwi Time Влад называет апрель 2015 года — тогда белорусские СМИ опубликовали топ-30 белорусских предпринимателей не старше 30, составленный Агентством стратегического и экономического развития.

— Я проснулся в тот день, у меня жутко болела голова. Чувствовал себя ничтожеством. Сажусь за компьютер и вижу, что товарищ-бизнесмен сбросил мне ссылку. Он реально крутой, делает кучу денег. Я подумал: «Он что, похвастаться решил? Прислал ссылку, чтобы я оценил, какой он успешный?» Листаю — и вижу себя на 10-й строчке.

После этого о Kiwi Time у Влада взяли интервью с десяток белорусских СМИ. Пригласили выступить на форуме «Бизнес Будущего» .

А в 2016 году Влад ушел из группы.

— Сказал ребятам: вы записывайте альбом, а я буду делать то, что считаю правильным.

— Остался ли кто-то кому-то должен денег?

— Хороший вопрос. Не знаю, насколько я сейчас готов об этом говорить. История была как сериал: кто б рассказал, не поверил бы. Я подожду еще пару лет и расскажу. А пока только отвечу: все уладилось. Претензии у кого-то к кому-то есть. Возможно, и ко мне. Были маленькие суды. Но когда подали в суд на нас лично, все быстро закрылось.

Kiwi Time распалась. Как считает Влад, это к лучшему. Анна надеется найти себя в сольной карьере , Николай — звукорежиссер и продюсер: «На данном этапе не могу раскрыть никаких деталей, но могу сказать: это музыка, и это Kanye West». А Влад — преподаватель йоги. Вместе с Егором он работает над новым проектом «Исцеляющая музыка».

«На 21 день я отказался от еды»

Первое занятие по йоге у Влада было в 2011 году на одном из фестивалей, где выступала Kiwi Time.

— Я тогда жил с ощущением, что мне 25 — но мое тело разваливается. Перед классом накурился, потому что был уверен: йога — мегаскучно и для девочек. И вот я смотрю, как эти девочки выполняют асаны, и понимаю: я так не могу. Тогда я осознал, что своим телом надо заниматься.

На несколько лет Влад перешел на сыроедение: в меню были только овощи, фрукты, орехи и семена. Полностью отказался от алкоголя и наркотиков, а в качестве эксперимента на 21 день — и от еды: пил воду, иногда добавляя комбучу (чайный гриб), чай — и каждое утро купался в океане.

— В голодании мне пришло видение: надо преподавать. Я выбрал йога-студию в Сан-Франциско и написал: «Хочу к вам учиться, но денег нет. Даете ли стипендию?». Мне предложили 50%-ю скидку, а еще половину суммы я одолжил.

Так Влад стал сертифицированным учителем йоги. Новичкам платят 20−30 долларов за час занятия. Страшно преподавать без опыта, еще и на английском, но нужно было преодолевать себя.

— Постепенно я понял, что люди приходят в бар на концерт и в йогу-студию на класс за одним и тем же: чувствовать себя хорошо и получить эмоции. Так что играть на барабанах и преподавать йогу — одно и то же. Надо нести свою энергию.

Как во времена Work & Travel, Влад загрузил себя работой: преподавал сразу в десяти разных студиях до пяти классов в день — «хоть для новичков, хоть для пенсионеров». В общей сложности, говорит белорус, он провел 5 тысяч занятий. И постепенно вышел на желаемый уровень оплаты — не групповые, а персональные классы, за которые предлагали до 300 долларов в час.

«В медитации я спросил себя: что делал бы, если бы мне остался год жизни?»

Параллельно Влад увлекся коучингом — и придумал свой «институт личного роста» Creator Matrix.

— Во время ретрита с коучем я встретился со своим «маленьким я» и получил от него разрешение быть тем, кем я хочу. Мне казалось, что институт личного роста можно строить, когда мне будет лет 45. «Зачем столько ждать?» — спросила меня коуч. И я набрался смелости. «Жизнь не поиск себя, а создание себя» — эта фраза со мной мощно срезонировала.

— Что делает коуч? Только объясните так, чтобы белорусу было понятно.

— Белорус скажет, что это «инфоцыган», — смеется Влад. — Смотрите, есть психолог — он помогает проработать прошлое. Я фокусируюсь на будущем: понимаю сильные стороны человека, подсказываю, как подкрутить один винтик — чтобы начать развиваться в правильном направлении. Мы ленивые существа в том, что касается собственной жизни. Пообещал что-то на работе — сделаешь. Пообещал себе — нет.

Влад говорит, что сейчас почти полностью перешел от преподавания йоги на коучинг: такие услуги более востребованы, чем тренировки. А еще решил перевести свою программу с английского языка на русский.

— Год назад я медитировал на тему «Что бы я делал, если бы мне остался год жизни?». И мне пришло вИдение, что нужно ехать в Беларусь и делиться своими знаниями. У меня уже была готова программа на английском языке — но я решил все перевести на русский. Как бы страшно ни было, что здесь станут обзывать сектантом и инфоцыганом. Когда в США я делился своей идеей с русскими предпринимателями, они говорили мне: «Влад, куда ты лезешь? Там столько негатива!». А американцы, наоборот, очень поддерживали: «Там столько негатива! Ты там так нужен!»

В планах у Влада пожить в разных странах, проводя вебинары и мастер-классы. В декабре он улетит на Бали:

— С одной стороны, там тусовка «йогов», с другой, много русских предпринимателей. У меня период обнуления, и я снова все готов бросить и поменять.