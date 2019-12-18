В новый год – с любимой газетой

Сегодня в Смолевичском участке почтовой связи прошел областной день подписчика.

Такие мероприятия уже традиционно объединяют постоянных читателей белорусской и российской, республиканской и региональной прессы и призваны активизировать подписку на печатную периодику. Уже все знают, что в этот день можно не только оформить подписку на любимые издания, но и пообщаться с представителями СМИ, специалистами почты.

Корреспонденты «КС» также приняли участие в Дне подписчика и пообщались с читателями.

Все подписчики газеты «Край смалявiцкi»» получили от представителя редакции купон, позволяющий разместить свое объявление в газете бесплатно.

Фото Лидии СУДНИКОВИЧ

Подробнее – в ближайшем номере «КС»