23 декабря «Аливария» запустит в Минске бесплатный рождественский трамвай

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Пивоваренная компания «Аливария» в партнёрстве с некоммерческой организацией «Арт Сядзіба» выступили с инициативой запустить бесплатный рождественский трамвай. В понедельник, 23 декабря, с 7:00 до 15:00 трамвай будет следовать по маршруту «Змитрока Бядули – Озеро», воспользоваться им бесплатно сможет любой желающий. Во время движения в трамвае будет звучать белорусская рождественская музыка, а также поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов.

На табло трамвая будет название «Калядны Цуд» и указание о том, что он бесплатный. Кроме того, его украсят в рождественской стилистике: гирлянды флажков, яркие стикеры на окнах.

При этом с 15:00 до 17:00 в рождественском трамвае можно будет продегустировать специальный сорт пива «Аливария Калядны Цуд», а также прокатиться с белорусскими музыкантами во главе с Сергеем Долгушевым. Они представят музыкальную программу с традиционными рождественскими песнями, которые будут исполнены вживую.