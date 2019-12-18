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23 декабря «Аливария» запустит в Минске бесплатный рождественский трамвай

19.12.2019 12:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

23 декабря «Аливария» запустит в Минске бесплатный рождественский трамвай
Аливария

Пивоваренная компания «Аливария» в партнёрстве с некоммерческой организацией «Арт Сядзіба» выступили с инициативой запустить бесплатный рождественский трамвай. В понедельник, 23 декабря, с 7:00 до 15:00 трамвай будет следовать по маршруту «Змитрока Бядули – Озеро», воспользоваться им бесплатно сможет любой желающий. Во время движения в трамвае будет звучать белорусская рождественская музыка, а также поздравления и объявления от белорусских музыкантов и артистов.

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На табло трамвая будет название «Калядны Цуд» и указание о том, что он бесплатный. Кроме того, его украсят в рождественской стилистике: гирлянды флажков, яркие стикеры на окнах.

При этом с 15:00 до 17:00 в рождественском трамвае можно будет продегустировать специальный сорт пива «Аливария Калядны Цуд», а также прокатиться с белорусскими музыкантами во главе с Сергеем Долгушевым. Они представят музыкальную программу с традиционными рождественскими песнями, которые будут исполнены вживую.

Попасть на это мероприятие можно, пройдя квиз в Instagram, который будет запущен в пятницу, 20 декабря, в аккаунтах «Аливарии» и Арт Сядзібы. По условиям нужно подписаться на аккаунты alivariabelarus и artsiadziba и в «сториз» правильно ответить на все вопросы. Организаторы случайным образом выберут 30 человек, которые смогут принять участие в торжестве.

 
 
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В преддверии праздников по Минску будет курсировать рождественский трамвайчик «Калядны Цуд», в котором не надо будет платить за проезд.
 
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