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«Вписать новые инструменты, тот же блокчейн». Ипатов рассказал, какие законы будут менять
Источник материала: СТВ
Изменения в каких законах необходимы, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Но сфера очень сложная. Очень сложная, поскольку Интернет регулировать уже многие пытались. Но по пути блокировки идти – это самое простое. Уже неоднократно заявлялось, что это не наш путь. Необходимо обеспечить надлежащий уровень правового регулирования. Поэтому проектом предусматривается разработка концепции соответствующего законопроекта, чтобы уже туда вписать те новые инструменты, тот же блокчейн, что сегодня является новеллой для нашего законодательства. Базы данных – открытые, большие базы данных. То есть это всё необходимо прописать. И именно с этой точки зрения необходимо принять активное участие, конечно же, всем, кто разбирается в этом вопросе. Начиная от специалистов IT и заканчивая юристами.
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Изменения в каких законах необходимы, обсуждали в программе «В обстановке мира».
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