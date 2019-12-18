Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага официально покинул клуб

Источник материала: Аргументы и факты

Официальный сайт БАТЭ опубликовал информацию о том, что главный тренер команды Алексей Бага покидает футбольный клуб. У наставника истек срок действия контракта.

Алексей Бага влился в тренерский штаб БАТЭ в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня 2018 года. При Баге БАТЭ завоевал чемпионский титул в сезоне 2018 года, а также пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

Однако нынешний сезон для команды был относительно неудачным. Впервые за 14 лет клуб не стал чемпионом Беларуси. Кроме того, БАТЭ не пробился в групповой раунд еврокубков.

По информации «Прессбол», теперь Алексей Бага станет тренировать польскую «Ягеллонию». А наставником БАТЭ будет назначен Кирилл Альшевский, который в сезоне-2019 привел дублеров клуба к чемпионству.