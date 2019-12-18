







С осени 2019 года ЗБС "Бацькаўшчына“ «с сильной тревогой следит» за углубленной интеграцией Беларуси и России.





«Атмосфера закрытости, которой сопровождается согласование этих вопросов на высшем межгосударственном уровне, порождает в обществе сильное опасение относительно угрозы государственному суверенитету и не способствует политической стабилизации белорусского общества, - говорится в заявлении. - Так, 7 и 8 декабря в столице Республики Беларусь Минске прошли уличные акции, в ходе которых неравнодушные представители гражданского общества, политических партий и движений протестовали против так называемого ”углубления интеграции", требуя обнародовать рабочие документы и приостановить упомянутые внешнеполитические процессы».





ЗБС "Бацькаўшчына“ призывает белорусское общество «не обходить вниманием вероятную угрозу суверенитету нашей страны, активизировать публичное проявление своего отношения к этому важнейшему вопросу дальнейшего существования белорусов как народа, консолидироваться для ее решения согласно декларированным в Конституции Республики Беларусь пунктам о государственном суверенитете страны».









Организация просит белорусов зарубежья использовать все доступные средства и возможности, чтобы донести до правительств стран своего проживания важность сохранения независимости Беларуси, а также поддержать усилия белорусских граждан в отстаивании суверенитета нашей страны.



