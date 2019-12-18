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Может ли выпускник Академии управления стать Президентом?

19.12.2019 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Насколько я понимаю, формирование касты топ-управленцев и кадрового резерва – это важнейшая задача Академии управления. Совсем недавно Президент задал вопрос о кадровом резерве в кандидаты в президенты. Скажите, ваша Академия управления, те программы, методики, техники, может быть, они как раз и создают уже сегодня, с учётом вашей работы, эту «скамейку запасных», в том числе, и будущих президентов?

Может ли выпускник Академии управления стать Президентом?

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Вы знаете, я не исключаю. Если посмотреть на статистику назначаемых на достаточно высокие должности, в министерствах, ведомствах, отраслевых организациях, по вертикали, то мы каждый раз с удовольствием поздравляем наших выпускников. И процент их достаточно большой. И тот случай, когда я вполне предполагаю, что выпускник Академии управления, когда пройдёт определённые ступени, вполне возможно, будет претендовать на высшие должностные лица. То есть я не исключаю. Я более того хочу сказать, я думаю, это абсолютно правильный тренд, которого мы должны придерживаться.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Может, он сидит сейчас как раз и работает в лаборатории в Академии управления…

Геннадий Пальчик:
Очень важные задачи, которые стоят непосредственно за Академией управления – это работа с перспективным кадровым резервом. Это молодые люди до 35 лет, это порядка полутора тысяч. Из них 15-20% студентов до 35 лет, молодых специалистов, которые находятся в единой базе данных. И вот как раз основной акцент мы делаем на них. Этото третье поколение,  те люди, которые родились после 1995 года. У них уже совсем другой подход к жизни, своё видение развития, свои карьерные... Вот здесь мы с ними и работаем. И упускать этого нельзя, я глубоко убеждён.

Люди в материале: Геннадий Пальчик, Вадим Ипатов
 
 
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Мнение эксперт высказал в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Насколько я понимаю, формирование касты топ-управленцев и кадрового...
 
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