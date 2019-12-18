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В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца

19.12.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель за рулём Kia ехал по кольцевой развязке улиц Горновых и Советских пограничников. В какой-то момент машина сбила женщину на пешеходном переходе. 

В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Пешеход получила перелом ноги. 59-летняя пострадавшая была доставлена в медучреждение. 

По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе в Оршанском районе Volkswagen сбил человека.

Мужчина погиб на месте – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель за рулём Kia...
 
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