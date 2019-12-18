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В Гродно наезд автомобиля на женщину попал на видео очевидца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода.
Как
Пешеход получила перелом ноги. 59-летняя пострадавшая была доставлена в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
На неделе в Оршанском районе Volkswagen сбил человека.
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Новости Беларуси. 19 декабря примерно в восемь утра в Гродно иномарка сбила пешехода. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 58-летний водитель за рулём Kia...
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