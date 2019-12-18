Белорусский рубль взбодрился

Стоимость валютной корзины снизилась на 0,04% и покинула максимум за 10 месяцев. С начала месяца значение корзины валют выросло на 1,27%, а с начала года на 2,04%.





Курс доллара опустился на 0,0015 BYN до 2,1047 BYN/USD.





Кус евро упал на 0,0036 BYN до 2,3413 BYN/EUR.





Курс российского рубля вырос уже третий раз подряд. Сегодня его значение увеличилось на 0,0026 BYN до 3,3670 BYN/100 RUB. Это максимальный уровень за 622 дня. Последний раз ещё стоимость российского рубля поднималась на торгах 6 апреля 2018 года — 3,3945 BYN/100 RUB.









Центробанк России

Официальные курсы валют Банка России на завтра





курс доллара снизился на 5 копеек до 62,5283 российских рублей — минимума за 176 дней (с 26 июня 2019 года);

курс евро упал на 10 копеек до 69,5877 российских рублей — минимума за 654 дня (с 5 марта 2018 года).