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Мерзкая симуляция: игрок «Ман Сити» поставил подножку, но внезапно упал сам

19.12.2019 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Манчестер Сити» легко обыграл «Оксфорд Юнайтед» из третьего по силе дивизионе Англии в четвертьфинале Кубка английской Лиги со счетом 3:1. В концовке матча произошел некрасивый инцидент, пишет eurosport.

Защитник «горожан» Жоао Канселу 81-й минуте встречи устроил очень некрасивую симуляцию — поставил оппоненту подножку и сделал вид, что соперник сам «срубил» его. Особенно странным эпизод кажется потому, что на тот момент «Ман Сити» вел в два мяча и уже обеспечивал выход в следующий раунд.

В полуфинале «Сити» проведет два матча с «Манчестер Юнайтед». В других матчах ½ финала встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».

 
 
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