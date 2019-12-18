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Мерзкая симуляция: игрок «Ман Сити» поставил подножку, но внезапно упал сам
Источник материала: Tut.by
«Манчестер Сити» легко обыграл «Оксфорд Юнайтед» из третьего по силе дивизионе Англии в четвертьфинале Кубка английской Лиги со счетом 3:1. В концовке матча произошел некрасивый инцидент,
Защитник «горожан» Жоао Канселу 81-й минуте встречи устроил очень некрасивую симуляцию — поставил оппоненту подножку и сделал вид, что соперник сам «срубил» его. Особенно странным эпизод кажется потому, что на тот момент «Ман Сити» вел в два мяча и уже обеспечивал выход в следующий раунд.
В полуфинале «Сити» проведет два матча с «Манчестер Юнайтед». В других матчах ½ финала встретятся «Лестер» и «Астон Вилла».
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