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В Могилёве мужчина заперся в комнате с больной женой и угрожал милиционерам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 декабря в Могилёве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой.
Как
Заявитель пояснил, что его страдающий психическим заболеванием отец закрылся в квартире. 67-летний гражданин также угрожал, что причинит травмы 68-летней матери мужчины. Женщина несколько лет не может встать с постели.
К указанному месту были направлены психиатрическая бригада и милиция. Пенсионер вёл себя агрессивно и угрожал милиционерам. С помощью подручных металлических предметов и инструментов гражданин забаррикадировался в комнате, где находилась его жена.
Тогда были вызваны сотрудники ОМОН. Пенсионер вступал в диалог, но не впускал медиков. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью женщины, бойцы ОМОН обезвредили гражданина и доставили его в больницу. Супруга пенсионера не пострадала, однако она была госпитализирована.
Возбуждено уголовное дело.
Несколько месяцев назад в Минске мужчина с ножом угрожал женщине.
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Новости Беларуси. 18 декабря в Могилёве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой. Как сообщает МВД Беларуси, примерно в пол-одиннадцатого...
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