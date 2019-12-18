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В Могилёве мужчина заперся в комнате с больной женой и угрожал милиционерам

19.12.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 декабря в Могилёве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой. 

Как сообщает МВД Беларуси, примерно в пол-одиннадцатого утра за помощью к правоохранителям обратился местный житель. 

Заявитель пояснил, что его страдающий психическим заболеванием отец закрылся в квартире. 67-летний гражданин также угрожал, что причинит травмы 68-летней матери мужчины. Женщина несколько лет не может встать с постели. 

К указанному месту были направлены психиатрическая бригада и милиция. Пенсионер вёл себя агрессивно и угрожал милиционерам. С помощью подручных металлических предметов и инструментов гражданин забаррикадировался в комнате, где находилась его жена. 

Тогда были вызваны сотрудники ОМОН. Пенсионер вступал в диалог, но не впускал медиков. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью женщины, бойцы ОМОН обезвредили гражданина и доставили его в больницу. Супруга пенсионера не пострадала, однако она была госпитализирована. 

Возбуждено уголовное дело. 

Несколько месяцев назад в Минске мужчина с ножом угрожал женщине. 

Гражданин был задержан сотрудниками ОМОН – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 18 декабря в Могилёве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой.  Как сообщает МВД Беларуси, примерно в пол-одиннадцатого...
 
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