Ивьевчане танцевали на «Белом балу» у снежной ели

Источник материала: Ивьевский край

Недавно учащиеся Ивьевской средней школы Илона Жебрик и Никита Сигатов приняли участие в областном рождественском мероприятии «Белый бал», которое проводилось в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети».





На торжественное танцевальное мероприятие были приглашены школьники, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенты высших учебных заведений — победители и лауреаты различных конкурсов, активисты-общественники. Всего — 32 пары.

Организаторы бала подготовили обширную развлекательную программу. Нарядные девушки и юноши кружились в вихре танцев: вальс, полька, полонез и мазурка. После бала участников пригласили в камерный зал Гродненской областной филармонии, где их ждал концерт представителей Гродненского музыкального колледжа.