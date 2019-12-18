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Ивьевчане танцевали на «Белом балу» у снежной ели

19.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Недавно учащиеся Ивьевской средней школы Илона Жебрик  и Никита Сигатов приняли участие в областном рождественском мероприятии «Белый бал», которое проводилось в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети».

Ивьевчане танцевали на «Белом балу» у снежной ели

На торжественное танцевальное мероприятие были приглашены школьники, учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, студенты высших учебных заведений — победители и лауреаты различных конкурсов, активисты-общественники. Всего — 32 пары.

Организаторы бала подготовили обширную развлекательную программу. Нарядные девушки и юноши кружились в вихре танцев: вальс, полька, полонез и мазурка. После бала участников пригласили в камерный зал Гродненской областной филармонии, где их ждал концерт представителей Гродненского музыкального колледжа.

 
 
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Недавно учащиеся Ивьевской средней школы Илона Жебрик  и Никита Сигатов приняли участие в областном рождественском мероприятии «Белый бал», которое...
 
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