Лучше так, чем никак: посмотрите, как посыпают дороги, когда нет спецтехники

Источник материала: Tut.by

В селе Лазо, расположенном в Приморском крае России, заметили оригинальную «спецтехнику», при помощи которой обрабатывали дороги. Все, что для этого понадобилось — крепкие руки, лопата и теплая одежда. О качестве такой обработки говорить не приходится, но многие пользователи соцсетей справедливо отметили, что лучше так, чем никак.