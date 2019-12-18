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Лучше так, чем никак: посмотрите, как посыпают дороги, когда нет спецтехники
Источник материала: Tut.by
В селе Лазо, расположенном в Приморском крае России, заметили оригинальную «спецтехнику», при помощи которой обрабатывали дороги. Все, что для этого понадобилось — крепкие руки, лопата и теплая одежда. О качестве такой обработки говорить не приходится, но многие пользователи соцсетей справедливо отметили, что лучше так, чем никак.
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Видео снято в Приморском крае России.
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