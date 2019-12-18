Церемония чествования именитых в прошлом атлетов и руководителей, оказавших содействие в продвижении спорта и олимпийских идеалов, состоялась на заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, сообщается на сайте НОК.

Почетной грамотой НОК в свой 60-летний юбилей отмечен именитый в прошлом гандболист, а ныне главный тренер национальной команды Беларуси Юрий Шевцов.

За вклад в развитие олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений в Беларуси благодарностями НОК награждены олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Антонина Кошель и занимавший должность вице-президента НОК Беларуси с 2017-2019 годах Семен Шапиро.

За заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений в Беларуси медалью НОК «За выдающиеся заслуги» награжден председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация каноэ» Валентин Байко.

На фото:

Антонина Кошель и первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Фото НОК Беларуси