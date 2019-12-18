С Рождеством. Актёры «Гарри Поттера» поздравили фанатов совместным снимком

Источник материала: СТВ

Актёры серии фильмов «Гарри Поттер» встретились перед рождественскими праздниками, чтобы весело провести время, а также – порадовать фанатов совместным снимком.

На встречу пришли Эванна Линч, Бонни Райт, Том Фелтон, Эмма Уотсон и Мэттью Льюис. Все они разместили на своих страничках в Instagram праздничные фотографии. Актёры поздравили своих подписчиков с Рождеством и написали, что время обернулось вспять.

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров



Фото: instagram.com/mattdavelewis

Поклонники были счастливы, что им удалось вновь увидеть вместе любимых артистов. Хотя несколько человек выразили сожаление, что на вечеринку не пришли Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт.



Фото: instagram.com/thisisbwright

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились актёры, сыгравшие главных героев «Гарри Поттера».