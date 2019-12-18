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С Рождеством. Актёры «Гарри Поттера» поздравили фанатов совместным снимком
Источник материала: СТВ
Актёры серии фильмов «Гарри Поттер» встретились перед рождественскими праздниками, чтобы весело провести время, а также – порадовать фанатов совместным снимком.
На встречу пришли Эванна Линч, Бонни Райт, Том Фелтон, Эмма Уотсон и Мэттью Льюис. Все они
Поклонники были счастливы, что им удалось вновь увидеть вместе любимых артистов. Хотя несколько человек выразили сожаление, что на вечеринку не пришли Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились актёры, сыгравшие главных героев «Гарри Поттера».
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Актёры серии фильмов «Гарри Поттер» встретились перед рождественскими праздниками, чтобы весело провести время, а также – порадовать фанатов совместным...
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