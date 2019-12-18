Сарай сараем или приличный дом? Владелец рассказал, как строил барнхаус и что у него получилось

Источник материала: Tut.by

Идеальный барнхаус, или дом-амбар, — это примитивный в архитектурном плане, лишенный всяких украшений дом. Многие скажут — «сарай сараем», назовут бытовкой. Но при подробном рассмотрении оказывается, что он весьма прост в строительстве и удобен для жизни. Владелец подмосковного дома «амбарного типа» с односкатной крышей поделился на forumhouse.ru опытом возведения.



Фото: forumhouse.ru

Изначально планировалось построить небольшой каркасный дом с односкатной фальцевой крышей со свесами. Стиль вырисовывался скорее как «дачный подмосковный», но никак не «барнхаус европейский».



Первоначальный проект

Но проект перекроили под дом-амбар. Размеры остались прежними и составляют 7,2×11,8 метра по каркасу плюс терраса. А вот свес кровли пропал: он в стиль не вписывался уже. Но вода с крыши не будет затекать на стену. Хитрость заключается в том, что задняя стена дома будет спрятана под металлом — тем, что и на крыше (с фальцевой кровлей).





Чуть позже кровлю с фальца изменили на более удобный в монтаже клик-фальц. В связи с этим пришлось увеличить угол ската крыши с 10 до 17 градусов (16 — минимальный угол под клик-фальц и градус про запас).





Из-за изменений угла ската кровли одна стена стала в высоту целых 4,8 м. Пространство под потолком решили использовать с пользой: сделать там антресоль с дополнительным спальным местом. Высота ее получилась от 0,7 до 1,7 метра.



Фото: forumhouse.ru

У владельца было много размышлений по поводу фундамента. Утепленная шведская плита и лента с полами по грунту не прошли по бюджету. Против ленты с полами по лагам был прораб. Сошлись на сваях, но не винтовых, а бетонных забивных.









Монтаж свай начали одновременно с завозом пиломатериала. Пока сваи забивали, рабочие занимались заготовкой деталей каркаса. На ростверк 45×140 мм использовали строенный пакет досок, лаги получились 45×190 мм.

По окончании монтажа фундамента полностью был напилен каркас, начиная от обвязки свай и заканчивая стропилами.

Обычно на ростверк все строители начинают установку лаг, оставляя черновые полы на потом. В нашем случае строители поступили иначе.

По ростверку сделали обрешетку из сырой доски 25×150 мм. Сухая доска здесь не нужна. Сама потом спокойно высохнет. Шаг по центрам досок примерно 300 мм. Просвет между досками оставляли в ширину доски. Над крыльцом и террасой обрешетку не делали: там утеплителя не будет, соответственно, она там не нужна.





Затем к этой обрешетке прикрепили сверху, а не ползая под перекрытием, сетку от грызунов. Такой способ позволяет закрепить ее быстро и аккуратно. Сетка образует под всем домом единое препятствие, точно для грызунов непреодолимое. Выпуски этой сетки впоследствии соединили с антимоскитной сеткой на фасаде.

Затем по сетке раскатали и закрепили паропроницаемую мембрану для защиты утеплителя от продувания и начали монтаж лаг. И сетка, и мембрана впоследствии прижмутся утеплителем к обрешетке. По такому черновому перекрытию спокойно можно ходить. Возможные повреждения (стройка же) легко ремонтируются перед утеплением.





По окончании монтажа лаг получилось подготовленное к утеплению перекрытие с готовыми черновыми полами.





Места перекрытия, на которые следующим этапом встанут стены и перегородки, утеплили заранее. В качестве утеплителя под стенами применили пенопласт ПСБ-15. Его вырезали меньшего размера, чем расстояние между лагами, а щели пропенили.





Далее рабочие приступили к сборке каркаса самой высокой стены — оказалась очень тяжелой, еле поставили. Шаг стоек сделан под укладку утеплителя. Потом выставили остальные стены, перегородки, связали все воедино обвязочным брусом. Позже приступили к стропильной системе.













Для того чтобы сделать консольный вынос козырька, часть стропил сделали в перпендикулярном направлении с опорой на внутреннюю перегородку и наружную стену. Для предотвращения кручения стропил сделаны 2 линии бриджингов.



Фото: forumhouse.ru

При хорошей погоде была сделана пароизоляция потолка (полиэтилен 200 мкм), затем утепление крыши и контрутепление по бруску делаем сверху. Далее — монтаж подкровельной мембраны, вентзазор, сплошная обрешетка, подкладочный ковер «Икопал» под фальцевую кровлю. После уже спокойно ждали доставку клик-фальца, так как кровля уже была гидроизолирована и дождя не боялась.





Потом перешли на стены. Утепляли их и сразу закрывали фасад мембраной. Мембрану использовали специальную для фасадов с открытыми швами DELTA®-FASSADE S PLUS. Она имеет две интегрированные зоны проклейки по краям рулона для предотвращения продувания утеплителя. Утеплитель использовали «Изорок» Изолайт-Л в два слоя по 100 мм.









Мембрану прижали обрешеткой под вертикальный планкен.



Фото: forumhouse.ru

Выпуски сетки от грызунов, которую укладывали на нижнее перекрытие, завернули и прикрепили к нижней доске обрешетки. Снизу точно ни одной щели для мышей нет.





На фасад выбрали планкен прямой 20×140×4000 сорт АВ. Для террасы — палубная доска 28×140×4000 сорт А.





Перед монтажом планкена смонтировали москитную сетку. На главном фасаде, где входная дверь, его прибили горизонтально, на остальных — вертикально.

Потом перешли к утеплению полов. Сначала вычистили из перекрытия снег и мусор. Потом утеплили 200 мм по лагам и 50 мм перекрестно по бруску, который набили с шагом под укладку фанеры ФК 20×1525×1525 мм.









А вот и антресоль. Слева от дверного проема будет лестница.





Сделали отделку окон. Так как наличников не предполагалось, то сразу сделали четверти из планкена, к которым потом через «псул» прижимали окно.





Потом прибыл клик-фальц. Монтаж его занял два дня. Заднюю стенку сделали из него же — при таком способе получается, что водосточка не нужна.









Планкен владелец покрыл маслом c УФ-защитой в 1 слой.









Внутри уже сделана электропроводка, стены обшиты гипсокартоном. Теплопотери дома составляют по расчетам не более 5кВт, и отопление дома будет только теплыми полами.



Фото: forumhouse.ru





Когда внутренняя отделка будет полностью готова, владелец барнхауса пообещал поделиться новым фотоотчетом. В дом без отделки он, кстати, уже вложил порядка 45 тысяч долларов.