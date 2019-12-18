ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сарай сараем или приличный дом? Владелец рассказал, как строил барнхаус и что у него получилось

19.12.2019 16:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Идеальный барнхаус, или дом-амбар, — это примитивный в архитектурном плане, лишенный всяких украшений дом. Многие скажут — «сарай сараем», назовут бытовкой. Но при подробном рассмотрении оказывается, что он весьма прост в строительстве и удобен для жизни. Владелец подмосковного дома «амбарного типа» с односкатной крышей поделился на forumhouse.ru опытом возведения.


Фото: forumhouse.ru

Изначально планировалось построить небольшой каркасный дом с односкатной фальцевой крышей со свесами. Стиль вырисовывался скорее как «дачный подмосковный», но никак не «барнхаус европейский».


Первоначальный проект

Но проект перекроили под дом-амбар. Размеры остались прежними и составляют 7,2×11,8 метра по каркасу плюс терраса. А вот свес кровли пропал: он в стиль не вписывался уже. Но вода с крыши не будет затекать на стену. Хитрость заключается в том, что задняя стена дома будет спрятана под металлом — тем, что и на крыше (с фальцевой кровлей).


Чуть позже кровлю с фальца изменили на более удобный в монтаже клик-фальц. В связи с этим пришлось увеличить угол ската крыши с 10 до 17 градусов (16 — минимальный угол под клик-фальц и градус про запас).


Из-за изменений угла ската кровли одна стена стала в высоту целых 4,8 м. Пространство под потолком решили использовать с пользой: сделать там антресоль с дополнительным спальным местом. Высота ее получилась от 0,7 до 1,7 метра.


Фото: forumhouse.ru

У владельца было много размышлений по поводу фундамента. Утепленная шведская плита и лента с полами по грунту не прошли по бюджету. Против ленты с полами по лагам был прораб. Сошлись на сваях, но не винтовых, а бетонных забивных.




Монтаж свай начали одновременно с завозом пиломатериала. Пока сваи забивали, рабочие занимались заготовкой деталей каркаса. На ростверк 45×140 мм использовали строенный пакет досок, лаги получились 45×190 мм.

По окончании монтажа фундамента полностью был напилен каркас, начиная от обвязки свай и заканчивая стропилами.

Обычно на ростверк все строители начинают установку лаг, оставляя черновые полы на потом. В нашем случае строители поступили иначе.

По ростверку сделали обрешетку из сырой доски 25×150 мм. Сухая доска здесь не нужна. Сама потом спокойно высохнет. Шаг по центрам досок примерно 300 мм. Просвет между досками оставляли в ширину доски. Над крыльцом и террасой обрешетку не делали: там утеплителя не будет, соответственно, она там не нужна.


Затем к этой обрешетке прикрепили сверху, а не ползая под перекрытием, сетку от грызунов. Такой способ позволяет закрепить ее быстро и аккуратно. Сетка образует под всем домом единое препятствие, точно для грызунов непреодолимое. Выпуски этой сетки впоследствии соединили с антимоскитной сеткой на фасаде.

Затем по сетке раскатали и закрепили паропроницаемую мембрану для защиты утеплителя от продувания и начали монтаж лаг. И сетка, и мембрана впоследствии прижмутся утеплителем к обрешетке. По такому черновому перекрытию спокойно можно ходить. Возможные повреждения (стройка же) легко ремонтируются перед утеплением.


По окончании монтажа лаг получилось подготовленное к утеплению перекрытие с готовыми черновыми полами.


Места перекрытия, на которые следующим этапом встанут стены и перегородки, утеплили заранее. В качестве утеплителя под стенами применили пенопласт ПСБ-15. Его вырезали меньшего размера, чем расстояние между лагами, а щели пропенили.


Далее рабочие приступили к сборке каркаса самой высокой стены — оказалась очень тяжелой, еле поставили. Шаг стоек сделан под укладку утеплителя. Потом выставили остальные стены, перегородки, связали все воедино обвязочным брусом. Позже приступили к стропильной системе.






Для того чтобы сделать консольный вынос козырька, часть стропил сделали в перпендикулярном направлении с опорой на внутреннюю перегородку и наружную стену. Для предотвращения кручения стропил сделаны 2 линии бриджингов.


Фото: forumhouse.ru

При хорошей погоде была сделана пароизоляция потолка (полиэтилен 200 мкм), затем утепление крыши и контрутепление по бруску делаем сверху. Далее — монтаж подкровельной мембраны, вентзазор, сплошная обрешетка, подкладочный ковер «Икопал» под фальцевую кровлю. После уже спокойно ждали доставку клик-фальца, так как кровля уже была гидроизолирована и дождя не боялась.



Потом перешли на стены. Утепляли их и сразу закрывали фасад мембраной. Мембрану использовали специальную для фасадов с открытыми швами DELTA®-FASSADE S PLUS. Она имеет две интегрированные зоны проклейки по краям рулона для предотвращения продувания утеплителя. Утеплитель использовали «Изорок» Изолайт-Л в два слоя по 100 мм.



Мембрану прижали обрешеткой под вертикальный планкен.


Фото: forumhouse.ru

Выпуски сетки от грызунов, которую укладывали на нижнее перекрытие, завернули и прикрепили к нижней доске обрешетки. Снизу точно ни одной щели для мышей нет.


На фасад выбрали планкен прямой 20×140×4000 сорт АВ. Для террасы — палубная доска 28×140×4000 сорт А.


Перед монтажом планкена смонтировали москитную сетку. На главном фасаде, где входная дверь, его прибили горизонтально, на остальных — вертикально.

Потом перешли к утеплению полов. Сначала вычистили из перекрытия снег и мусор. Потом утеплили 200 мм по лагам и 50 мм перекрестно по бруску, который набили с шагом под укладку фанеры ФК 20×1525×1525 мм.



А вот и антресоль. Слева от дверного проема будет лестница.


Сделали отделку окон. Так как наличников не предполагалось, то сразу сделали четверти из планкена, к которым потом через «псул» прижимали окно.


Потом прибыл клик-фальц. Монтаж его занял два дня. Заднюю стенку сделали из него же — при таком способе получается, что водосточка не нужна.




Планкен владелец покрыл маслом c УФ-защитой в 1 слой.



Внутри уже сделана электропроводка, стены обшиты гипсокартоном. Теплопотери дома составляют по расчетам не более 5кВт, и отопление дома будет только теплыми полами.


Фото: forumhouse.ru


Когда внутренняя отделка будет полностью готова, владелец барнхауса пообещал поделиться новым фотоотчетом. В дом без отделки он, кстати, уже вложил порядка 45 тысяч долларов.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие скажут - «сарай сараем», назовут бытовкой. Но при подробном рассмотрении оказывается, что он весьма прост в строительстве и удобен для жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорожает проезд на поездах внутри Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика