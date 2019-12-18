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«Человек не может 8 часов работать как заведенный». Белорусы о том, стоит ли сокращать рабочую неделю
Источник материала: Tut.by
Ради перехода на четырехдневную рабочую неделю 40% россиян готовы
По данным на 19 декабря в нашем
Чуть больше половины участников (51,7%) отметили, что ради четырехдневной рабочей недели они готовы «работать интенсивнее». Следующая по популярности мера — «увеличить продолжительность рабочего дня». За нее проголосовали 18,7% участников. Еще 15,8% готовы отказаться от обеденного перерыва во имя короткой рабочей недели. Но есть и те, кто против четырехдневки. Таких оказалось 12,5% — примерно каждый девятый проголосовавший.
Помимо этого у читателей была возможность предложить свой вариант ответа. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что писали белорусы о четырехдневной рабочей неделе.
«Человек не может 8 часов работать как заведенный»
Многие из тех, кто согласен с переходом на четырехдневную рабочую неделю, приводили аргументы в пользу такого графика:
Ради перехода на пятидневку некоторые готовы не только работать продуктивнее или отказаться от обеда, но и, например, «потратить пятый день на обучение». Многие соглашались, что продолжительность рабочей недели можно сократить, но урезать предлагали не количество дней, а количество часов в день:
«Я люблю свою работу, пятидневка меня устраивает»
Некоторые наоборот выступили против четырехдневки. Оказалось, что многие наши читатели серьезно перерабатывают и в целом довольны таким положением дел.
И, наконец, некоторые участники голосования предлагали свое видение рабочего графика, иногда довольно эксцентричное.
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«Человек не может 8 часов работать как заведенный». Белорусы о том, стоит ли сокращать рабочую неделю
На что готовы пойти белорусы ради четырехдневной рабочей недели.
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