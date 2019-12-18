«Человек не может 8 часов работать как заведенный». Белорусы о том, стоит ли сокращать рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

Ради перехода на четырехдневную рабочую неделю 40% россиян готовы работать интенсивнее, 30% — увеличить продолжительность рабочего дня, а 18% — отказаться от обеденного перерыва. FINANCE.TUT.BY задал тот же вопрос читателям, теперь делимся итогами голосования.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По данным на 19 декабря в нашем голосовании поучаствовало 23 737 человек. Отметим, что оно не является аналитическим исследованием.

Чуть больше половины участников (51,7%) отметили, что ради четырехдневной рабочей недели они готовы «работать интенсивнее». Следующая по популярности мера — «увеличить продолжительность рабочего дня». За нее проголосовали 18,7% участников. Еще 15,8% готовы отказаться от обеденного перерыва во имя короткой рабочей недели. Но есть и те, кто против четырехдневки. Таких оказалось 12,5% — примерно каждый девятый проголосовавший.

Помимо этого у читателей была возможность предложить свой вариант ответа. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что писали белорусы о четырехдневной рабочей неделе.

«Человек не может 8 часов работать как заведенный»

Многие из тех, кто согласен с переходом на четырехдневную рабочую неделю, приводили аргументы в пользу такого графика:

В связи с автоматизацией и компьютеризацией большинства процессов сокращение рабочей недели без уменьшения зарплаты должно произойти без дополнительных условий.

Четырехдневка выгодна всем. Как минимум меньше расходов на транспорт.

Производительность труда выросла на порядок с того времени, как рабочая неделя стала 8 часов 5 дней. Этого достаточно, чтобы работать 8 часов 4 дня, не меняя оплату и интенсивность.

Человек не может все 8 часов работать как заведенный. При переходе на четырехдневку касательно производительности труда ничего не изменится, хуже точно не станет. Посмотрите на опыт скандинавских стран, надо думать о людях! Работа — это всего лишь часть жизни.

Ради перехода на пятидневку некоторые готовы не только работать продуктивнее или отказаться от обеда, но и, например, «потратить пятый день на обучение». Многие соглашались, что продолжительность рабочей недели можно сократить, но урезать предлагали не количество дней, а количество часов в день:

Я за пятидневку, но с 6-часовым рабочим днем.

8 часов работать интенсивно невозможно! Поэтому лучше 6-часовой рабочий день чем четырехдневка.

«Я люблю свою работу, пятидневка меня устраивает»

Некоторые наоборот выступили против четырехдневки. Оказалось, что многие наши читатели серьезно перерабатывают и в целом довольны таким положением дел.

Мне и семи дней на работу не хватает, какая уж тут четырехдневка!

Я работаю без выходных и порой по 16 часов в сутки, потому что мне интересно.

Я люблю свою работу, пятидневка меня устраивает.

Если увеличить продолжительность рабочего дня, то смысла в четырехдневке не вижу, а об отказе от обеда вообще не идет речи. Ведь мы живем в современном мире, а не при рабовладельческом строе.

Если на предприятии нет запчастей, а нужно сделать из ржавого тепловоза конфетку, то, извините, четырехдневной рабочей недели мало.

Медработники, учителя, продавцы вряд ли могут работать четырехдневку.

И, наконец, некоторые участники голосования предлагали свое видение рабочего графика, иногда довольно эксцентричное.