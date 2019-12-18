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На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всеми цветами радуги. Инновационная ёлка высотой 12 метров торжественно зажгла огни у городской ратуши, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Экспериментальная работа от специалистов «Минскрекламы» выполнена не из хвои, а в виде светодиодных шаров. Получилась своеобразная гигантская новогодняя гирлянда.
Дмитрий Пракапенко, заместитель директора УП «Минскреклама»:
Сергей Хильман, директор УП «Минскреклама»:
Авторами идеи стали те же дизайнеры, которые создавали футуристическую красавицу у Дворца спорта. Минчанам такая нестандартная новогодняя красавица пришлась по вкусу.
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Новости Беларуси. Всеми цветами радуги. Инновационная ёлка высотой 12 метров торжественно зажгла огни у городской ратуши, сообщили в программе «Столичные...
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