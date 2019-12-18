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Новости экономики за 19.12.2019

19.12.2019 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспорт Белорусского металлургического завода превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 19.12.2019

Данные за 10 месяцев работы. Накануне один из цехов отгрузил юбилейную двухмиллионную тонну продукции. Ею стала бортовая бронзированная проволока для одного из заводов компании Nokian. 2 млн тонн продукции цех выпустил за 32 года работы. Общий объем производства всех трех метизных цехов завода до конца года достигнет 6,5 млн. тонн. Продукция предприятия поставлялась в 65 стран. Открыты поставки в Кению, Ливию, Уганду.

В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛСЯ ИМПОРТ И ЭКСПОРТ РЫБЫ

Новости экономики за 19.12.2019

10 тонн живой рыбы импортировали в страну за три квартала. Везли в основном из Литвы. А вот 10 тысяч тонн свежей и охлажденной доставили прямиком из Норвегии.

Обошлось это в 65,5 млн долларов. Основным поставщиком мороженной рыбы была Россия. Всего закупка мороженой рыбы обошлась в 94 млн долларов. На импорт рыбы, ракообразных и моллюсков за 9 месяцев было потрачено 236 млн долларов. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За рубеж Беларусь поставила этой продукции на 74,6 млн долларов. Экспорт сократился на 15,4%.

ДЕНЬГИ С ДОЛЖНИКОВ БУДЕТ СПИСЫВАТЬ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА

Новости экономики за 19.12.2019

С нового года белорусские банки будут автоматически списывать деньги должников с их счетов. Сделать это банкирам поможет автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств.

Она учтет все исполнительные документы, которые выставлены к счетам должников. Когда платежное требование поступит в АИС, система запросит в белорусских банках информацию о наличии средств на всех счетах плательщика. После этого спишет деньги с того банковского счета, на котором достаточно денег.

Важным новшеством является и то, что долг в рублях будет списываться через АИС именно в национальной валюте.

НОВЫЙ ИГРОК В МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Новости экономики за 19.12.2019

Концерны Fiat Chrysler и Peugeot-Citroen подписали соглашение о слиянии. Бизнес объединили 50 на 50. Таким образом, в мировой автомобильной промышленности образовался четвертый по величине игрок и третий – по выручке. Ожидается, что объем продаж компании составит около 9 миллионов экземпляров, выручка – около 170 миллиардов евро.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Экспорт Белорусского металлургического завода превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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