В Гродно доставили главный символ Рождества – Вифлеемский огонь

Источник материала: Вороновская газета

Гродно доставили главный символ Рождества – Вифлеемский огонь" width="599" height="363">



Первым его по традиции принял костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно.

По этому случаю здесь прошла торжественная месса.







Традиции передачи Вифлеемского огня уже много лет. Как символ любви, покоя и мира он путешествует по многим странам мира. В нашем храме будет гореть до 6 января, – рассказал настоятель костела Святого Франциска Ксаверия ксендз Ян Кучинский. – Особенно приятно наблюдать, как в канун Рождества 24 декабря люди выходят из храма с горящими свечами. Закрывая руками от ветра, они стараются сберечь пламя свечи до самого дома. Чтобы уже здесь во время семейной молитвы оно стало символом единения людей со святой землей, где родился Христос. – рассказал. –











Вифлеемский огонь для христиан имеет важное символическое значение – это образ неугасающей веры. Традиции его «странствий» накануне Рождества уже больше 30 лет. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме. После этого оно доставляется в Австрию, а уже оттуда через скаутскую эстафету передается в страны Европы и Америки.







Первая акция передачи Вифлеемского огня прошла в 1986 году. Тогда представители английской телерадиокомпании впервые доставили зажженную в Вифлееме лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне праздника Рождества.

Акцию переняли австрийские скауты, благодаря их инициативе она и стала международной. В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь. Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в странах Европы и Северной Америки.























Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/