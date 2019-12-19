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В Гродно доставили главный символ Рождества – Вифлеемский огонь
19.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно доставили главный символ Рождества – Вифлеемский огонь" width="599" height="363">
Первым его по традиции принял костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно.
По этому случаю здесь прошла торжественная месса.
– Традиции
Вифлеемский огонь для христиан имеет важное символическое значение – это образ неугасающей веры. Традиции его «странствий» накануне Рождества уже больше 30 лет. Пламя, которое символизирует рождение Спасителя, а также покой, надежду и единство, зажигается в базилике Рождества Христова в Вифлееме. После этого оно доставляется в Австрию, а уже оттуда через скаутскую эстафету передается в страны Европы и Америки.
Первая акция передачи Вифлеемского огня прошла в 1986 году. Тогда представители английской телерадиокомпании впервые доставили зажженную в Вифлееме лампаду, чтобы поддержать больных и одиноких людей накануне праздника Рождества.
Акцию переняли австрийские скауты, благодаря их инициативе она и стала международной. В 1996 году пламя Вифлеемского огня было передано в 22 страны Европы, среди которых была и Беларусь. Ежегодно акция передачи Вифлеемского огня объединяет множество людей в странах Европы и Северной Америки.
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Первым его по традиции принял костел Святого Франциска Ксаверия в Гродно. По этому случаю здесь прошла торжественная месса. – Традиции передачи Вифлеемского...
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